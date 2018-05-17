Эмоциональное выгорание: что происходит с организмом человека

Эмоциональное выгорание — это явление, которое повсеместно распространено в профессиональной сфере. Человек, живущий в состоянии хронического стресса, со временем становится раздражительным, теряет всякий интерес к тому, что раньше было для него значимым. Как понять, что вы профессионально «выгорели»? Давайте разберемся.

Что такое профессиональное истощение

Синдром эмоционального выгорания (burnout syndrome) — это состояние, которое способно поразить психически здорового человека. Проявляется синдром в виде равнодушного отношения к профессиональной деятельности.

Об этом феномене впервые заговорили в США в 60-х годах прошлого века. Он был обнаружен случайно. В указанное время появились социальные службы, цель которых заключалась в помощи ветеранам вьетнамской войны, инвалидам, безработным и другим людям, которые нуждались в поддержке. Работники служб должны были выслушать, помочь советом, оказать моральную поддержку. Перед тем, как принять на работу сотрудников, проводился тщательный отбор, а затем подготовка специалистов. Поначалу все было хорошо, но со временем ситуация изменилась: от посетителей стали поступать многочисленные жалобы. Люди были недовольны тем, что сотрудники грубят им, равнодушны к их проблемам.

Можно предположить, что после многочисленных жалоб последовали массовые увольнения. Но это не так. Ученые во главе с Х. Дж. Фрейденбергом провели исследование. Так в 1974 году был обнаружен феномен профессионального истощения. Сам термин «выгорание» появился через два года с подачи Кристины Маслач — американской исследовательницы.

Как проявляется синдром

Заподозрить синдром можно не только по плохому настроению работника. Уже упомянутая Кристина Маслач в 1978 году выполнила разделение всех симптомов выгорания на три группы:

физические — чувство истощения, головные боли, хроническая усталость, отсутствие аппетита;

психологические — чувство безнадежности и беспомощности, неуверенность в себе, тревожность, раздражительность и т.п. ;

поведенческие — определенные реакции и проявления в действиях.

Предпосылкой эмоционального выгорания становятся, как ни странно, следующие симптомы:

приподнятое настроение;

желание полностью отдаться делу;

эйфория.

Со временем все меняется. Человеку становится сложно выполнять свою работу, он начинает чувствовать постоянную усталость, имеется неудовлетворенность от своей профессии. Те, кто работает с людьми, начинают ощущать либо свое всемогущество, либо, наоборот, хотят максимально дистанцироваться от людей.

Почему развивается синдром

Основные причины выгорания:

недооценка профессиональных качеств работника;

однообразие деятельности;

постоянные стрессы;

критика сотрудника;

неуверенность в своих профессиональных навыках и пр.

«Выгорание» — это, фактически, определенный лимит возможностей. Если нервная система человека вынуждена работать сверх своих сил, она начинает реагировать на это соответствующими симптомами.

Кто входит в зону риска

Х. Дж. Фрейденберг указал на то, что чаще всего подвержены эмоциональному выгоранию люди мягкие, гуманные, склонные к сопереживанию и эмпатии. Одновременно с этим они могут быть слишком увлекаемыми, эмоционально нестабильными, легко соглашаться с мнением других людей.

Бойко выделяет и другие черты таких людей: излишнее переживание, эмоциональная холодность.

В зоне риска находятся работники тех профессий, которые предполагают ежедневное многочисленное количество социальных контактов с разными людьми: медсестры, фельдшеры скорой помощи, учителя, психологи, работники правоохранительных органов

Еще одна категория, подверженная синдрому профессионального выгорания — люди, испытывающие сильные эмоциональные нагрузки. К ним можно отнести писателей, актеров, режиссеров, художников и прочих представителей творческих профессий.

Тот, кто ощущает свою ненужность, может испытать на себе все проявления синдрома. Это злоупотребляющие алкоголем (и другими веществами, меняющими сознание) личности, и даже домохозяйки.

Что делать

Следует помнить, что эмоциональное выгорание — это состояние психически здорового человека. Есть несколько способов, которые могут вернуть личности хорошее самочувствие:

Постоянно обучаться новому. Например, участие в семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации помогут подняться на новую профессиональную и личностную ступень.

Не бойтесь перемен в жизни. Встряхнуться от эмоционального застоя поможет смена образа, профессии или даже места жительства. Правда, следует стараться, чтобы все изменения были максимально положительными.

Обеспечьте себе комфорт на рабочем месте, постарайтесь, чтобы оно было удобным и приятным для вас. Не забывайте делать приятное для себя, и тогда риск профессионального выгорания будет сведен к минимуму.

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