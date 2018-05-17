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Ирина Горбачева развеяла мифы журнальных статей
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Ирина Горбачева развеяла мифы журнальных статей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная актриса Ирина Горбачева опубликовала пляжное фото и заметила, что ее всегда забавляли журнальные статьи, рассказывающие, как привести тело в порядок за неделю.
По мнению женщины, которая активно занимается спортом и танцами, нельзя построить свое тело за такой короткий промежуток. Особенно смешат Ирину «советы», как нарастить за короткий период мышцы таза, рук и других частей тела.
«Как говорит моя бабушка — готовь сани летом, а тело всю жизнь», — написала Горбачева и добавила, что ее бабушке исполнилось 86 лет, она до сих пор делает зарядку и висит на турнике. Актриса призналась, что именно бабушка является ее самым большим мотиватором и примером всю жизнь.
Подводя итог, Горбачева призвала читателей не издеваться над своим здоровьем, относиться к телу с уважением и любовью всю жизнь, тренируясь постоянно и наращивая мышцы постепенно, чтобы добиться прекрасного результата.
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