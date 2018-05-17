Ещё
Аргентинцам к мундиалю раздали методичку по соблазнению российских девушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аргентинцам к мундиалю раздали методичку по соблазнению российских девушек 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Аргентинская футбольная ассоциация подготовила руководство, как понравиться российским девушкам, пишет «Сноб».
Организация распространила среди чиновников, футболистов и журналистов, которые поедут на мундиаль в РФ, руководство с названием «Русский язык и культура». По инструкции, аргентинцам следует соблюдать чистоту, хорошо одеваться и пользоваться парфюмом. Им порекомендовали быть веселыми и интересными, относиться с уважением к русским девушкам, не задавать глупых вопросов о сексе.
Создатели руководства считают, что женщины в России предпочитают инициативных мужчин. «Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых девушек, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», — советует ассоциация.
Ассоциация уже извинилась за главу брошюры о русских девушках и объявила об отзыве экземпляров руководства. «Мы сожалеем, что данная ошибка очернила нашу образовательную деятельность», — сообщается в заявлении.
АиФ Казань: последние новости
«Билайн» создал новую рекламную кампанию тарифов «ВСЁмоё!» Уколы, обжорство и баня. Главные ошибки постящихся в Рамадан В Казани гостей ЧМ встретят хачапури из страусиного яйца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке60
У Волочковой заподозрили нимфоманию28
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке5
Американка облегчила невестам страдания в туалете7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:32
У Волочковой заподозрили нимфоманию
Звёзды
00:13
Стефания Маликова показала фото с подросшим братом
Звёзды
00:15
Алеся Кафельникова удивила своим бюстом
Звёзды
00:17
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение