Аргентинцам к мундиалю раздали методичку по соблазнению российских девушек

Аргентинская футбольная ассоциация подготовила руководство, как понравиться российским девушкам, пишет «Сноб».

Организация распространила среди чиновников, футболистов и журналистов, которые поедут на мундиаль в РФ, руководство с названием «Русский язык и культура». По инструкции, аргентинцам следует соблюдать чистоту, хорошо одеваться и пользоваться парфюмом. Им порекомендовали быть веселыми и интересными, относиться с уважением к русским девушкам, не задавать глупых вопросов о сексе.

Создатели руководства считают, что женщины в России предпочитают инициативных мужчин. «Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых девушек, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», — советует ассоциация.

Ассоциация уже извинилась за главу брошюры о русских девушках и объявила об отзыве экземпляров руководства. «Мы сожалеем, что данная ошибка очернила нашу образовательную деятельность», — сообщается в заявлении.