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В сахалинском зоопарке кенгуру воспитывает двух капибар
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В сахалинском зоопарке кенгуру воспитывает двух капибар 

РИА Новости 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая — РИА Новости. В Сахалинском зоопарке кенгуру Беня взяла на воспитание двух самцов капибары, малышей, прибывших из красноярского зоопарка, подселили в вольер к сумчатому.
"Сахалинский зоопарк пополнил свою коллекцию двумя самцами капибара — Лунтиком и Фунтиком, прибывшими из Красноярского зоопарка «Роев ручей». Два самца капибары поселились в одном вольере с кенгуру по кличке Беня, который уже взял шефство над новоиспеченными соседями", — сообщается на сайте учреждения.
Сотрудники сообщают, что он выводит капибар на прогулку и всячески заботится, оберегая малышей. Те, в свою очередь, стараются ни на шаг не отходить от «опекуна», осваивая новый вольер и пока непривычную для себя среду обитания.
Капибара — крупный травоядный грызун, внешне напоминающий морскую свинку. Ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавает и ныряет.
"В скором времени у них появится возможность купаться в бассейне, который установят в вольере", — сообщили в зоопарке.
Зоологи уже составили меню для новых животных, в которое вошли зеленый салат, яблоки и груши, морковь, свекла, отварной картофель, огурец, капуста, сено, веники и разнообразные сухие корма.
Лунтик и Фунтик еще совсем небольшие, но буквально за год их размеры значительно увеличатся, вес взрослой особи может доходить до 65 килограммов.
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