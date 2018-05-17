Кенгуру взял шефство над двумя капибарами в сахалинском зоопарке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая. / ТАСС /. Два самца капибары, прибывшие в сахалинский зоопарк из Красноярского «Роев ручей», подружились с кенгуру. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе сахалинского зоопарка.

"Два самца капибары поселились в одном вольере с кенгуру. Беня — именно так зовут кенгуру, уже взял шефство над новоиспеченными соседями. Выводит их на прогулку и всячески заботится, оберегая малышей. Те стараются ни на шаг не отходить от «опекуна», осваивая новый вольер и пока непривычную для себя среду обитания", — рассказала в пресс-службе.

По данным пресс-службы, самцам зоологи сразу дали клички: Лунтик и Фунтик. Они еще совсем небольшие, но буквально за год их размеры значительно увеличатся, а вес взрослой особи может доходить до 65 кг.

В скором времени у капибар появится возможность купаться в бассейне, который установят в вольере. Несмотря на то, что животные питаются исключительно растительной пищей, зоологи составили для них меню, в которое войдут зеленый салат, яблоки и груши. У животных в рационе часто будут присутствовать морковь, свекла, отварной картофель, огурец, капуста, сено, веники и разнообразные сухие корма.

Капибара — крупный травоядный грызун, внешне напоминающий морскую свинку. Ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавает и ныряет.