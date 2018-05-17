В Екатеринбурге к ЧМ появятся футболки с «местным» волком

У городов-организаторов матчей Чемпионата мира по футболу появятся свои волки — компания, которая делает одежду с собственным дизайном, придумала футболки, на которых каждый город — организатор мундиаля изображен в виде волка. В Екатеринбурге — это волк-гопник. По словам создателей, он будет изображен в шапке, распахивая спортивный костюм, под которым надпись «Урал»

В компании Mother Russia, которая придумала футболки, журналистам портала E1.RU рассказали, что изображение волка — это отсылка к официальному символу ЧМ — волку Забиваке: «Это добрая ирония над всеми городами Волк с Урала — простой парень, который любит свой край. Мы сами с Урала и сами эти самые гопники, по такой шапке, например, в Москве своих в метро отличали. Это добрая гипербола. В Саранске же тоже не все сидят, а в Москве не все мажоры».

Также по словам создателей футболок, в Нижнем Новгороде волк изображен в виде омоновца, в Саранске — в тюремной робе, в Сочи — в трусах и со спасательным кругом, а в Москве — это волк, сорящий деньгами.

Он будет красоваться в олимпийке и шапке