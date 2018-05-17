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Зеленоградские библиотеки предлагают пространства для реализации идей
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Зеленоградские библиотеки предлагают пространства для реализации идей 

Префектура Зеленоградского административного округа 37 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Как часто вы посещаете библиотеку? Нередко мы слышим, что большинство уже перешли на цифровой формат, а значит, в библиотеку идти незачем.
Но удаленность округа от «континентальной» Москвы рождает большой спрос на культурные и образовательные события хорошего уровня в любимом Зеленограде. Поэтому библиотеки становятся многофункциональной площадкой рядом с домом для реализации именно такого запроса. Тем более что в библиотечной системе города есть просторные залы, детская комната, классы для лекций и занятий, во многих из которых уже сейчас идет ремонт.
Пространства для ваших идей:
— читальный зал-трансформер 200 кв. метров;
— детский зал для «умных праздников» и камерных спектаклей 100 кв. метров;
— ретро-гостиная с роялем Blüthner, посадка 60 человек, 80 кв. метров;
— классы для занятий, кружков, курсов от 18 кв. метров;
— пространства для «мозговых штурмов» и работы на компьютерах библиотеки или за своим ноутбуком.
Площадки можно оборудовать флипчартом, проекционным оборудованием, звуковыми колонками, микрофонами, посадку организовать на ковры, стулья или кресла-груши.
В Зеленограде живет большое количество талантливых профессионалов. Мы ждем вас, чтобы вместе сделать библиотеку «местом силы», где вы будете с удовольствием проводить свое время!
Пишите и звоните нам cbszel@yandex.ru, 8 (916) 055-1821.
Ксения Бородич, проектный менеджер Центральной библиотечной системы Зеленограда
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