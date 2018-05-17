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Айза Анохина стала жертвой авиамошенников
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Айза Анохина стала жертвой авиамошенников 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм гневный пост, где выразила негодование по поводу действий одного из сайтов, осуществляющих продажу авиабилетов:
Я вам когда-нибудь говорила, что могу быть прекрасной стервозной сукой?))) нет?) а вот могу) и сегодня я была именно ей)) испортила настроение всем кроме детей))) 😭😹 муж достойно (впервые) вытерпел мой воинствующий настрой)) и даже повёл на свидание)) вроде всем стало плохо, а мне хорошо! Но не совсем, чтобы забить на выходки мошенников. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.)
Как удалось выяснить Super.ru, бизнесвумен заказала билеты на сумму 115700 рублей с трехчасовой пересадкой в Дохе. Однако в квитанции были и другие билеты — с пересадкой в 17 часов. Анохина обратилась в службу поддержки с просьбой их аннулировать. Получив положительный ответ, и так как покупка состоялась в течение пары часов, девушка была уверена — ситуация разрешится. Однако деньги Анохина так и не получила. А после повторного обращения в службу поддержки узнала, что время бесплатного аннулирования билетов завершилось и ей вменяют штраф в размере почти 60000 рублей.
Мы надеемся, что этот инцидент не омрачит дальнейший отдых Айзы и ее семьи. Девушка уже не публикует гневные посты в Инстаграме, а наслаждается шумом моря.
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