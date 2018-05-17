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Мужчина попросил ее повторить заказ медленнее, потому что он плохо слышал. Реакцию клиентов я никогда не забуду.
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Мужчина попросил ее повторить заказ медленнее, потому что он плохо слышал. Реакцию клиентов я никогда не забуду. 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мы с другом зашли в ресторан быстрого питания. Очередь собралась довольно большая, но мы были слишком голодны, что искать другое место. Совсем скоро я понял, почему движение тормозилось. Пара передо мной сделала заказ, а кассир тихо сказал:
«Я плохо слышу, вы не могли бы повторить медленнее и четче?».
Девушка ответила: «Конечно!». И повторила заказ. Но он, видимо, снова не расслышал и передал ей листок и ручку. Молодые люди без колебаний написали. Они сделали это без нетерпения, а с простой и искренней радостью, что помогают человеку с физической проблемой делать свою работу.
И вы знаете, я был сильно удивлен. Потому что после нас (я специально следил) ни один человек не реагировал раздраженно или грубо, хотя многие наверняка были сильно голодны. Клиенты записывали свои заказы без жалоб и улыбались.
Я разделяю такую реакцию по двум причинам. Во-первых, у этого практически глухого мужчины есть работа. Он каждый день общается с людьми, что идет ему только на пользу. Ему дали шанс зарабатывать деньги, и он делает это охотно и с улыбкой на лице, в отличие от многих здоровых людей. А это действительно впечатляет!
А во-вторых, учитывая то, каким жестоким и злым в последнее время становится мир, я не могу передать вам, как было приятно видеть эту добрую, понимающую реакцию от стольких разных людей. Они забыли о своей гордости, проблемах, плохом настроении и голоде, что случается очень редко. Но они сделали это — сперва подумали о другом человеке, а потом о себе.
Эта история мне показалась невероятно поучительной. Я никогда не забуду те эмоции и чувства, которые тогда испытал.
Карельские вести: последние новости
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