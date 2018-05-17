Как говорит Одри: 5 советов для гармоничной жизни

Одри Хепберн — воплощение слов «грация» и «уверенность». В ней восхищает не только чувство стиля, но и привычки здорового образа жизни, согласно которым актриса жила и которые смогла привить своей семье. Многие из этих идей прошли проверки десятилетиями и до сих пор используются другими голливудскими звездами. Если ты последуешь этим советам, то будешь жить так же гармонично, как звезда «Завтрака у Тиффани».

1. Пей больше воды

Младший сын звезды Дотти рассказывает, что его мать всегда настаивала, чтобы члены семьи пили много воды. Сама она придерживалась этой привычки постоянно. Раз в месяц Одри устраивала день детокса, во время которого ела только йогурт и воду. После возвращения из Африки, где Хепберн занималась волонтерской работой, восстановить привычный режим питания было сложно. Благодаря детокс-диете, она снова смогла найти баланс в том, сколько есть и когда.

2. Ориентируйся на сезон

Хепберн всегда руководствовалась сезоном, выбирая овощи в магазине. Когда они с семьей переехали в Швейцарию, она стала покупать только сезонные продукты и избегала тех, что были выращены искусственно в другое время. Чем старше она становилась — тем проще становились рецепты. Ее любимым блюдом на протяжении многих лет были макароны в томатном соусе, и хоть это звучит элементарно, сделать их действительно вкусными сложно. Она в принципе не боялась смены сезонов — Одри считала, что всему свое время, и также относилась не только к продуктам, но и к собственной жизни. Она совсем не боялась стареть. Конечно, актриса жаловалась на морщины и седые волосы, но ей действительно нравилось соответствовать возрасту. Когда Одри была моложе, она часто повторяла, что ей нравилось носить длинные волосы, потому что это подходило ее образу. Позже Одри посчитала, что ей пойдет аккуратная короткая стрижка.

3. Не следуй диетам и предубеждениям

Одри не считала себя вегетарианкой и не следовала строгим диетам. По словам сына, она просто готовила то, что считала нужным. На 80% ее рацион состоял из фруктов и овощей, остальная часть — небольшие порции мяса. Она любила картофель, и он составлял большую часть ее меню.

4. Выбирай работу, приносящую удовлетворение

В интервью Дотти говорит, что, если бы она не была такой сочувствующей персоной, то не смогла бы сделать столько хорошего для ЮНИСЕФ . После окончания актерской работы Одри служила послом доброй воли, путешествовала с волонтерскими организациями по всему миру. К сожалению, постоянные перелеты и работа на износ истощали ее, но дух актрисы не угасал.

5. Будь собой

Все вокруг моей матери выглядело как она.

— Лука Дотти Хепберн следовала девизу «Будь собой» в собственном уникальном стиле, и это ощущалось во всем ее образе жизни. В чем-то актриса была наивна как молодая девушка. Каждый раз, когда она открывала для себя что-то новое, она действительно удивлялась. Одри не боялась заболеть сама, но беспокоилась о том, чтобы ее близкие оставались здоровыми.