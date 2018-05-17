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Раскрыт секрет тяги к фастфуду
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Раскрыт секрет тяги к фастфуду 

News.ru 1 час назад
Маркетологи используют особые тактики, чтобы привлекать покупателей, в том числе визуальные средства. Можно заметить, что дизайн многих сетей быстрого питания оформлен в красном цвете: McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Arby’s, Jack in the Box. Это неслучайно, так как такие яркие логотипы игнорировать особенно сложно.
Среднестатистический человек различает 10 млн цветов, но красный считают особенным. Это один из первых цветов, которому предки человека решили дать название. Из всего спектра цветов человеческий глаз реагирует на красный определённым образом, что становится преимуществом для компаний, продающих продукты питания, сообщает Business Insider.
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