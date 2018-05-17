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Секс-робот Генри покоряет женские сердца
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Секс-робот Генри покоряет женские сердца 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Компания Realbotix представила первого в мире секс-робота с искусственным интеллектом для женщин. Генри (так зовут робота) сможет не только угождать будущим покупательницам в постели, но и поддерживать с ними диалог. В данный момент разработчики продолжают работать над новыми диалоговыми ветвями, так как сейчас, по словам основателя компании Мэтта МакМаллена, Генри сродни ребёнку.
Несмотря на то, что каждая женщина сможет сама выбрать размер достоинства механического избранника, создатели уверены, что главная задача Генри состоит не в сексе, а в избавлении девушек от одиночества. Он будет интересоваться, как прошёл день, помнить о ваших надеждах и страхах, обнимать и любить. Как заявил МакМаллен, в отличие от мужчин женщин в первую очередь интересуется не сексуальной стороной робота, а тем, сможет ли он выносить мусор.
Секс-робот Генри поступит в продажу в следующем году. Правда, покупка будет не из дешёвых — за него придётся отдать 12 тысяч долларов.
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