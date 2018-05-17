«Лист украли»: родные погибшего в выгребной яме ребенка рассказали, как все произошло

Это была обычная суббота. Семья Кленовых (имена и фамилии изменены. — Прим. ред.) как всегда проводила свой выходной на огороде. Мужчины подрезали кусты смородины и делали забор, бабушка хлопотала по дому, Арина нянчилась с тремя детьми — погодками. Внезапно двухлетний Тиша исчез из поля зрения матери, а спустя несколько часов ребенка обнаружили задохнувшимся в выгребной яме. 63.ru поговорил с родными погибшего мальчика и узнал, как всё произошло.

Арина и Константин познакомились в селе Челно-Вершины Самарской области. Здесь же в 2014 году молодые сыграли свадьбу и обвенчались. В крепком союзе родились трое детей-погодок — и все настоящие богатыри-мальчишки. Сельчане думали, что счастье в доме Кленовых никогда не закончится. Но, как оказалось, с изнанки их гобелен судьбы соткан из угрюмых и мрачных оттенков.

После свадьбы Арина с Костей решительно отказались от переезда в город и взяли дом в ипотеку. В родном селе всё было привычно для семейного быта, да и в огороде у родителей никогда не бывали лишними руки. А когда на свет один за другим появились трое сыновей, помощь опытных бабушек и дедушек понадобилась уже самим молодоженам. Одной Арине было всё-таки тяжело хозяйничать: Константин часто уезжал на работу по вахте в Москву.

Трагедия произошла на участке Кленовых

В тот злополучный день, 12 мая, ничто не предвещало беды. В частном доме топили баню, Арина укладывала спать младшего ребенка. Тиша играл в огороде, где работал дедушка. Спустя время женщина хватилась — сына давно не было слышно. Обойдя весь участок и не найдя ребенка, Арина пришла в ужас.

— Мне позвонили и сказали, что Тиша пропал, — рассказывает крестный отец погибшего мальчика Алексей. — Я бросил все дела и побежал на помощь.

Мужчина прочесал ближайшие переулки, заглядывая на участки к соседям. Но пропавшего мальчика никто не видел.

Крестный отец Тиши переживал, что мальчик мог сорваться в речку

— Рядом с нашим домом есть речка. Я начал переживать, что Тиша мог свалиться с берега. Там очень крутой обрыв, — вспоминает Алексей.

Осмотрев берег, мужчина вернулся в дом Кленовых. Здесь уже работали сотрудники полиции и кинологи. Правоохранители сразу же предположили самый страшный исход событий.

— Я подхожу, и они мне говорят, что Тиша мог провалиться в выгребную яму. Я говорю: «Как? Там всё закрыто. Я сам лично клал туда железный лист, еще и сверху автомобильным колесом припечатал, чтобы наверняка». После выяснилось, что буквально накануне какие-то мародеры украли железный лист, чтобы сдать на цветной металл, — рассказывает Алексей.

Сотрудники полиции вызвали водооткачивающую машину. Но родные мальчика до последнего не хотели верить в страшный исход.

— К нам пришли сотрудники магазина и сказали, что незадолго до пропажи Тиша «засветился» на их камерах. Судя по записи, он пробежал в сторону своего детского садика, — рассказал Алексей.

Пропавшего мальчика, не сдаваясь, искали до позднего вечера

Мужчина вместе с бабушкой и мамой мальчика отправились туда. В этот момент Алексею позвонили и сказали, что пропавшего ребенка нашли.

— Я на секунду обрадовался, а потом услышал, что всё-таки в выгребной яме на нашем участке. Внутри меня всё оборвалось, — рассказывает мужчина.

Тело мальчика показали только крестному отцу. Женщинам взглянуть на задохнувшегося малыша правоохранители не разрешили.

— Я прикоснулся к его личику и ручке, он уже был прохладный. Его искали больше двух часов. Это ужасно, мы все корим себя. Тиша был у нас на виду. Мы все были рядом, но не смогли ему помочь, когда он в этом нуждался, — делится переживаниями Алексей.

Тело двухлетнего мальчика сразу же передали в полицию. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей (удушения. — Прим. ред.) при утоплении. Малыша похоронили в понедельник, 14 мая. Все накопления большой семьи пошли на похороны Тиши. Чтобы помочь убитым горем родителям, двоюродная сестра Арины организовала сбор средств.

Железный лист, который стоил ребенку жизни, так и не нашли. Безвозвратно пропало и колесо. В поисках виноватых крестный отец Тиши обошел все ближайшие дома, но так нигде его и не обнаружил.