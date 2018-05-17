Побрить от греха подальше: странные свадебные обряды малых народов России

В России сегодня проживают 776 национальностей. Самые малочисленные из них насчитывают сотни, а то и десятки людей. Несмотря на это, малые народы чтут традиции предков и пытаются не только сохранить их обряды, но и применять их в своей жизни. Одним из элементов уклада жизни любого народа является свадьба. О том, как проходил этот обряд у разных малых народов, мы расскажем сегодня.

Вожане: побрить от греха подальше

Водь — малочисленный финно-угорский народ, коренные жители Ленинградсой области. Сами они себя называют вяддя, или вадьялайн. В конце XIX века в деревнях Петербургской губернии их проживало более 5 тысяч, и с тех пор их число все время сокращалось. Самые большие потери связаны со Второй мировой войной — вожан, в качестве рабочей силы перевозили в Финляндию. Сегодня, согласно последней переписи, представителей води осталось только 64 человека

В исторических источниках говорится, что вожане были известны своей сноровкой, работоспособностью и хваткостью. «Мужчины доказывают весьма острый разум, скорое понятие и сильную к войнам охоту», а женщины — все красивы: «росту они хорошего, волосы почти у всех светло-русые, тело имеют здоровое, нежное, белое и чистое; в убранстве своём красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут». Исторически народ чтил языческие традиции, но после насаждения христианства они были искоренены, и даже женитьба с человеком не православной веры была почти невозможна. Если, например, парень влюблялся в финскую девушку, его родные и старшие не дали бы ему это сделать.

Брачный возраст наступал у юношей в 15, а у девушек — в 14 лет. Они выбирали друг друга сами, без помощи отцов и матерей. Более того, родители вообще узнавали о том, что их дети уже обручились чуть ли не в последнюю очередь. Первым был священник — именно ему молодые сообщали о своем желании быть вместе. Чтобы получить согласие на брак, нужно было удостовериться, что молодые не принадлежат одному роду.

После того, как родители узнавали об уже свершившемся факте, они поднимали «шум»: хватали невесту за косу и не отпускали, пока жених не обрежет ей косу. Считалось, что в волосах женщины обитают духи, покровители ее рода. И они могут принести несчатье семье жениха. Причем, до конца XIX века невестам не только обрезали волосы, но и брили голову! Видимо, настолько боялись потусторонних сил. Мать невесты, отдавая волосы дочери зятю, говорила: «Возьми косу с ее головой, будь ее господином, а она да будет твоей рабой».

Потом все происходило по привычным нам православным традициям. Свадьбу играли два дня. Невесту наряжали: на нее вместо обычного бело-красного одеяния надевали сарафан из синего сукна, рубаху расшивали красивой вышивкой, надевали многочисленные бусы. На остриженную голову водружали высокий головной убор белого цвета — пайкас. Впоследствии, если у женщины рождался ребенок, этот пайкас меняли на другой, красный, украшенный желтым бисером.

Когда невеста входила в дом нового мужа, ее встречали его незамужние родственницы и ставили ее справа от двери. Сами они вставали слева. До самого вечера невеста должна была им кланяться, пока не упадет от усталости. В конце дня ее укладывали в постель, которую жених должен был выкупить — гостинцами и подарками.

Ижоры: жених отдельно, невеста — отдельно

Еще одна финно-угорская народность, численность которых в XIX веке составляла 18 тысяч, а сегодня их в России всего 266 человек. Ижоры называли себя карелами, и их главным занятием было рыболовство.

Ижорскую свадьбу играли по отдельности в двух домах, поэтому ее иногда называют «двухходовой». Но начиналось все со сватовства. В первый приезд сват приходил в дом невесты, предлагая выдать хозяйскую дочь за их сына. Во второй приезд он получал ответ. И если он бы положительный, то происходиk обмен залогами. В третье посещение молодые обручались.

Интересная деталь: во время второго и третьего приезда все участники сватовства должны были курить табак.

Фото: Курная изба в приходе Каприо (ныне Ломоносовский район). Фотография С. Паулахарью. 1911 г. (Из книги «Ингерманландия глазами Самули Паулахарью. Велоэкспедиция летом 1911 года»)

Перед венчанием жених и невеста готовились, совершали определенные ритуалы в бане. А после того, как молодые венчались, они… возвращались к своим родителями! И свадебные застолья происходили раздельно: жених — со своими родственниками и друзьями, а невеста — у себя дома, со своими. В доме жениха пекли свадебный каравай «куппелилейбя», но его не ели, берегли для особого часа.

Жених мог забрать невесту к себе в дом только на следующий день. Он приезжал со своими родственниками, и после угощения и песен приглашал всех к себе домой. Там их встречала новоиспеченная свекровь, держа в руках припасенный свадебный каравай и икону. Еще она могла держать кружку пива, от которой все отхлебывали по глотку.

Затем все усаживались за свадебный стол и начинали гулять. А вот невеста за стол вместе со всеми не садилась — она стояла и кланялась, приглашая гостей угоститься. Во время застолий вожане много пели и танцевали. В одной из песен, дошедшей до наших дней, невеста поет о своей жизни в отцовском доме. Эту песню исполняли, танцуя по кругу — такой танец называли «каравод» или «каравана». Запевала находилась в центре круга, а остальные передвигались по нему маленькими шажками, держась одной рукой за плечи соседа, а второй — размахивали над головами.

Вепсы: ночное сватовство

Вепсы считаются одним из древнейших народов Европейского Севера. Исторически они обитали между Ладожским, Онежским и Белым озерами. В наше время в Карелии существуют школы, где учат на вепском языке, а всего представителей этой народности сегодня около 6000 человек. Многие из них чтут свадебные традиции предков и играют современные свадьбы по сценарию, пришедшему из глубины веков.

Семьи у древних вепсов были большими — иногда более тридцати человек — 3-4 поколения. Это объяснимо, ведь их главное занятие — земледелие — требовало много совместных усилий. Поэтому и вепсская свадьба была многолюдной.

Сватовство происходило так: жених с отцом и родными приходили в дом невесты поздним вечером или, еще лучше, ночью, и просили у родителей ее руки. Родители невесты могли отказать — но напрямую это не озвучивали. Вместо этого они клали на стол мутовку — деревянную палочку, которую использовали в хозяйстве для взбивания яиц. Ночь, видимо, была нужна для того, чтобы тем, кому отказали, не стыдно было возвращаться домой ни с чем.

А если родители невесты соглашались на предложенную партию, то обе стороны начинали обсуждать, кто что даст в приданое, и когда назначить свадьбу. Жених давал отцу невесты деньги — это называлось «кровавый долг», ведь он брал дочь из рода. Перед тем, как ударить по рукам, отцы надевали шубы и меховые рукавицы.

В подготовке к свадьбе участвовали все ближние родственники невесты (а их было обычно много). Невесте покрывали голову тканью так, что она ничего не видела, и вели в баню. Перед ней торжественно несли оглоблю с колоколом и «подметали» траву. После бани сестры и братья расчесывали ей волосы и вплетали ленты — символы прощания с прежней жизнью, а мать и тетушки начинали голосить и причитать. Все это время невеста оставалась с покрытой головой.

В назначенный день свадьбы жених с родственниками приходили в дом невесты и одаривали хозяев подарками. Затем следовало небольшое застолье, в конце которого родители благословляли детей хлебом и иконой, и вся процессия отправлялась в церковь. Из храма гости шли по дороге, освещенной кострами — на них жгли старые лапти из бересты и кошели.

Войдя в дом, молодые целовали икону и делали поклон родителям. На голову им бросали куриный пух и ячмень — чтобы жизнь была легкой и богатой. Дрýжка (тамада) три раза крестил кнутом двери, затем молодых, и только после этого гости усаживались за стол. Чтобы семейная жизнь была успешной, молодые должны были съесть пирог-рыбник, традиционное праздничное блюдо вепсов. Наутро все родственники невесты получали от семьи жениха подарки. С этого дня начиналась история новой вепсской семьи. А чтобы новую семью обходили стороной злые духи, жених и невеста полтора месяца после свадьбы носили пояса из рыболовецкой сети с завернутыми в ней талисманами: высушенными головой или зубом щуки, корой от черемухи, кусочками ткани красного цвета и толченым стеклом.

Продолжение следует…

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