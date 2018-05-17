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На Магадане сельдь массово выбросилась на мель
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На Магадане сельдь массово выбросилась на мель 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Жители Магаданской области теперь не ходят на рыбалку с удочками, передает "ТВ Центр". Достаточно надеть болотные сапоги, взять в руки тару побольше и отправиться на Ольский лиман. Во время отлива там остаются косяки сельди, да в таком количестве, что набрать полное 10-литровое ведро можно буквально за 20 минут. При этом есть возможность взять ту рыбку, которая понравилась, а не первую клюнувшую на крючок.
Специалисты уверяют, употребление в пищу собранной в лимане селёдки абсолютно безопасно для здоровья, поскольку гибель рыбы никак не связана с заболеваниями. Правда уточняют, что есть её можно только в том случае, если она собрана сразу после отлива, а не лежала долгое время на открытом воздухе. Подобное явление местные жители наблюдают ежегодно.
В мае сельдь приходит на нерест в Ольскую лагуну. Её акватория довольно мелкая и подвержена значительным колебаниям уровня воды. С наступлением отлива не все особи успевают уйти в море из переполненного нерестилища и оказываются на суше, а затем и в ведрах рыбаков. Общий вес погибшей рыбы колеблется из года в год и может достигать десятков тысяч тонн. Правда, настоящие ценители классической рыбалки особого удовольствия от такого «ленивого» способа добычи сельди не получают. Говорят, рыбы много, а вот азарта маловато.
Собирать селёдку прямо руками во время отлива магаданские рыбаки смогут как минимум до конца недели. Ну а через месяц любителям рыбной ловли всё же придётся надуть лодки и расчехлить удочки — на нерест в верховья местных рек придёт горбуша.
Оксана Фомичева, «ТВ Центр».
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