На Магадане сельдь массово выбросилась на мель

Жители Магаданской области теперь не ходят на рыбалку с удочками, передает "ТВ Центр" . Достаточно надеть болотные сапоги, взять в руки тару побольше и отправиться на Ольский лиман. Во время отлива там остаются косяки сельди, да в таком количестве, что набрать полное 10-литровое ведро можно буквально за 20 минут. При этом есть возможность взять ту рыбку, которая понравилась, а не первую клюнувшую на крючок.

Специалисты уверяют, употребление в пищу собранной в лимане селёдки абсолютно безопасно для здоровья, поскольку гибель рыбы никак не связана с заболеваниями. Правда уточняют, что есть её можно только в том случае, если она собрана сразу после отлива, а не лежала долгое время на открытом воздухе. Подобное явление местные жители наблюдают ежегодно.

В мае сельдь приходит на нерест в Ольскую лагуну. Её акватория довольно мелкая и подвержена значительным колебаниям уровня воды. С наступлением отлива не все особи успевают уйти в море из переполненного нерестилища и оказываются на суше, а затем и в ведрах рыбаков. Общий вес погибшей рыбы колеблется из года в год и может достигать десятков тысяч тонн. Правда, настоящие ценители классической рыбалки особого удовольствия от такого «ленивого» способа добычи сельди не получают. Говорят, рыбы много, а вот азарта маловато.

Собирать селёдку прямо руками во время отлива магаданские рыбаки смогут как минимум до конца недели. Ну а через месяц любителям рыбной ловли всё же придётся надуть лодки и расчехлить удочки — на нерест в верховья местных рек придёт горбуша.