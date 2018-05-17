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Америка столкнулась с рекордно низкой рождаемостью
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Америка столкнулась с рекордно низкой рождаемостью 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Рождаемость в США достигла рекордно низкого уровня. Местные женщины рожали меньше детей в 2017 году, чем за все последние 40 лет наблюдений. Америка обновила антирекорд рождаемости за последние 40 лет в 2017 году. В отчёте Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщается, что среднестатистический уровень фертильности или рождаемости в прошлом году составил 1,76 рождений на женщину. Всего 10 лет назад он составлял 2,08 рождений. Общее количество появившихся на свет маленьких американцев в прошлом году также упало до исторического минимума и составило всего 3,85 млн малышей. В 2007 году их было на 1 млн больше. Антирекорды американской рождаемости, по мнению экспертов, являются еще одной демонстрацией того, что репродуктивные показатели жителей нашей планеты вступили в период спада. В Америке в последние десятки лет были предприняты немалые усилия для борьбы с незапланированной подростковой беременностью, и теперь они дали свои плоды. Самым значительным оказался спад рождаемости среди девушек в период с 2015 по 2017 годы, и особенно в группе до 19 лет. Впрочем, определённого рода спад рождаемости наблюдается во всех возрастных группах. И лишь в категории от 35 до 39 лет женщины рождали больше детей, чем два года назад, что может быть связано с пиком популярности ЭКО. Эксперты объясняют спад рождаемости еще и тем, что количество жертв бесплодия среди мужчин и женщин продолжает расти. Этому способствуют плохое питание и низкая физическая активность. Ну а ряд футурологов даже говорит о начале исчезновения человеческой расы на нашей планете, очевидно забывая о том факте, что ещё 60 лет тому назад население Земли составляло всего 3 млрд человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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