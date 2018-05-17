7-летняя телеведущая Николь Плиева устроила маме поэтический праздник и удивила Сеть

Участница шоу детских талантов «Лучше всех!» и ведущая передачи «Доктор Малышкина» Николь Плиева самостоятельно организовала для своей мамы Залины день рождения. Девочка устроила встречу под названием «Мамины любимые стихи». Она не только весь вечер читала стихотворения, но и позвала любимых маминых музыкантов. О том, как дочь поразила ее сюрпризом, Залина Плиева рассказала на официальной странице Николь в Instagram.

Начну с Николь. Такого дня рождения у меня еще не было! Николь все придумала сама. Стихи, которые я очень люблю! Сама все придумала, сама все провела! Николь всего 7 лет! #люблютебя Сегодня, в день моего рождения вышла её первая книга стихов и рисунков «Я научусь жить», #горжусьтобой

— написала Залина Плиева.

Несомненно, талантливая Николь восхитила всех гостей праздника. Так, например, на него была приглашена мама Тимати Симона Юнусова. И она тоже не смогла сдержать восхищения. Кроме того, Симона даже поделилась впечатлениями от праздника на своей странице в Instagram.

Девочка три часа читала не Барто, или Чуковского, а Гумилева, Рождественского, Маяковского, Бродского, Цветаеву, Пушкина, Ахматову, Евтушенко, Сашу Черного … в семь лет! И как читала! Я не могла дышать, наворачивались слёзы от счастья… Ребенок проживал каждое произнесенное слово!

— написала Симона Юнусова.

Она поблагодарила маму за воспитание такого таланливого ребенка и заметила, что Залина сама знает все стихи наизусть.

«Я в восторге😊», «Невероятно! Аж дух захватывает, как читает…», «Удивительная девочка!», «Какая талантливая, очень тронула», — восхитились подписчики Симоны.

Напомним, Николь Плиева стала известна широкой публике после участие в программе «Лучше всех!» и ведения передачи «Доктор Малышкина». В апреле 2017 года Николь заняла первое место в литературном конкурсе на Кубке России со стихотворением «Я научусь жить». В 2016 году она победила на Чемпионате России по детскому творчеству в категории «Проза», а помимо этого неоднократно становилась лидером на федеральных чтецких конкурсах.

Фото: архив редакции