3 килограмма за неделю: Анита Цой рассказала, как ей удалось похудеть 

@anitatsoy3 килограмма за неделю: Анита Цой рассказала, как ей удалось похудетьПоклонники Аниты Цой (47) знают, что она всю жизнь ведет борьбу за стройную фигуру. Певица склонна к полноте и не может позволить себе калорийных вкусностей на регулярной основе. Впрочем, силы воли Цой не занимать, ведь однажды она феноменально похудела на 52 килограмма! Говорит, лучшей мотивацией стала потеря интереса к ней со стороны мужа. Чтобы оставаться привлекательной в глазах супруга, а также нравиться себе самой, певица села на строгую диету. Долгое время после этого Анита спешно удерживала идеальный вес. Но без сбоев не обходится — за последние двенадцать месяцев исполнительница и телеведущая набрала 14 лишних килограммов. Цой твердо решила худеть.
Публикация от Анита Цой (@anitatsoy_health_beauty) 15 Май 2018 в 7:39 PDT Певица рассказала своим подписчикам, что решила опробовать систему питания своей коллеги Валерии. Это набор готовых блюд на день, которые содержат в себе определенное количество калорий. Валерия всю семью подсадила на свою программу — Иосиф Пригожин похудел почти на восемь килограммов. Анита Цой тоже похвалилась первыми результатами: за первую неделю она сбросила три килограмма — впереди еще одиннадцать: Когда я встала на весы и увидела свой вес, моему счастью не было предела. Валерия, дорогая, спасибо! Перед этим Цой публично заявила у себя на странице в Instagram, что если программа Валерии не пройдет ее тестирования, то она отправит все на помойку и не будет советовать своим подписчикам. Читай также материал 3 килограмма за неделю: Алена Водонаева поделилась секретом похудения.
Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 23 Апр 2018 в 12:13 PDT