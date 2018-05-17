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Что можно и нельзя делать в праздник Пелагеи Заступницы
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Что можно и нельзя делать в праздник Пелагеи Заступницы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Народный праздник Пелагеи Заступницы отмечается 17 мая. Сегодня православные чтят память страстотерпицы Пелагеи Тарсийской — покровительницы и защитницы невинных девушек и птиц.
История Пелагея Тарсийская произошла из семьи знатных язычников. Девушку отличало хорошее образование и ослепительная красота. Она покорила императора Диоклетиана, который решил сделать ее супругой своего наследника. Пелагея, однако, крестилась и вступать в брак с ним не захотела. А Диоклетиан позже изъявил желание самому жениться на девушке. Пелагея императору не покорилась, за что поплатилась жизнью.
Поверья
За такой поступок святую Пелагею в народе прозвали заступницей невинных девушек и несправедливо обиженных. Еще по поверью Пелагея Заступница защищает птиц, а в больше всего ворон.
Что нельзя делать?
Так как святую прозвали вороньей заступницей, обижать птиц в этот день категорически нельзя. Напротив, лучше покормите пернатых, сделайте гнездо.
По народным поверьям в этот день женщины могут отказаться от приготовления пищи, а мужчины, в свою очередь, наоборот должны помочь супруге и взять на себя домашние дела, в том числе на кухне. А все потому, что женщины 17 мая в молитвах просят Пелагею уберечь их от деспотичных мужчин и молят, чтобы стороной их обходили несправедливые обиды.
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