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На Ставрополье уничтожили 150 кг санкционного европейского сыра
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На Ставрополье уничтожили 150 кг санкционного европейского сыра 

Rambler News Service 46 минут назад
В городе Пятигорск на Ставрополье уничтожено 150 килограммов санкционного европейского сыра, привезенного в регион из Германии и Нидерландов, сообщает Newstracker со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление.
«На крупном продуктовом складе хранилась и реализовывалась запрещенная продукция. В ходе проверки обнаружили 124 килограмма сыра «Дорблю» и 26 килограммов «Маздама» из Голландии», — следует из сообщения таможни.
Европейский санкционный сыр продавался в регионе без необходимых документов, в результате экспертиза признала его запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации. В целом с начала года в Ставропольском крае уничтожили более 4,5 тонн санкционной продукции.
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