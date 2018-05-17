На Ставрополье уничтожили 150 кг санкционного европейского сыра

В городе Пятигорск на Ставрополье уничтожено 150 килограммов санкционного европейского сыра, привезенного в регион из Германии и Нидерландов, сообщает Newstracker со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление

«На крупном продуктовом складе хранилась и реализовывалась запрещенная продукция. В ходе проверки обнаружили 124 килограмма сыра «Дорблю» и 26 килограммов «Маздама» из Голландии», — следует из сообщения таможни.

Европейский санкционный сыр продавался в регионе без необходимых документов, в результате экспертиза признала его запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации. В целом с начала года в Ставропольском крае уничтожили более 4,5 тонн санкционной продукции.