Кафельникова поразила пышной грудью 

На фотографии Алеся позирует в черном корсете, подчеркивающем грудь и полупрозрачной юбке. Некоторые подписчики поспешили с комплиментами, но многих снимок смутил: «Как всегда безвкусица», «Грудь сделала?», «Если бы обнажила, то тогда другое дело. А как не на что смотреть».

Публикация от Alesya Kafelnikova (@kafelnikova_a)

15 Май 2018 в 12:39 PDT Сейчас Кафельникова продолжает работать над карьерой модели, но параллельно пробует себя в музыке и на телевидении. Недавно девушка перепела хит Эми Уайнхаус (Amy Winehouse) What Is It About Men, а с недавних пор учится в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».