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Кафельникова поразила пышной грудью
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Кафельникова поразила пышной грудью 

Клео.Ру 47 минут назад
Фото: Клео.Ру
Как и большинство моделей Алеся Кафельникова увлеченно экспериментирует с образами. Накануне девушка опубликовала в Insta снимок на котором запечатлена в амплуа женщины-вамп. Правда, большая часть поклонников обратила внимание на слишком пышный бюст Алеси, а некоторые даже поинтересовались не обращалась ли модель к пластическому хирургу?
На фотографии Алеся позирует в черном корсете, подчеркивающем грудь и полупрозрачной юбке. Некоторые подписчики поспешили с комплиментами, но многих снимок смутил: «Как всегда безвкусица», «Грудь сделала?», «Если бы обнажила, то тогда другое дело. А как не на что смотреть».
Публикация от Alesya Kafelnikova (@kafelnikova_a)
15 Май 2018 в 12:39 PDT  Сейчас Кафельникова продолжает работать над карьерой модели, но параллельно пробует себя в музыке и на телевидении. Недавно девушка перепела хит Эми Уайнхаус (Amy Winehouse) What Is It About Men, а с недавних пор учится в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».
Напомним, в прошлом году Алеся прошла курс реабилитации. Как рассказывала девушка, во время учебы в Лондоне она страдала от депрессии и анорексии. Приехав на каникулы в Москву, Кафельникова познакомилась с золотой молодежью и ее приняли. Но после расставания с Никитой Новиковым девушка снова начала хандрить.
«Однажды мне предложили выпить. Один бокал, второй. После третьего я начала рыдать, рассказала все, что со мной произошло. Подруга сняла меня исподтишка и продала видео за 30 тысяч журналу. Я снова сбежала в Лондон».
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