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По стопам Алены Шишковой: грудь Алеси Кафельниковой продолжает увеличиваться в размере
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По стопам Алены Шишковой: грудь Алеси Кафельниковой продолжает увеличиваться в размере 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Грудь Алеси Кафельниковой давно вызывает вопросы у ее поклонников. Ещё несколько месяцев назад бюст модели вдруг довольно резко увеличился в объемах. Быть может, все дело в возрасте Кафельниковой, и грудь выросла без каких-либо вмешательств. Но фолловеры уверены: пышные формы-работа хирурга. Тем более, что сама Алеся никак не комментирует новую грудь, что наводит на размышления. К слову, Кафельникова всегда говорила, что ее мечта — стать «ангелом» Victoria's Secret, а там как раз в почете пышная грудь. Вот и новое фото Алеси снова вернуло фолловеров к теме пластики.
Алеся меняется с каждым днем: недавно она перекрасилась в блонд, а теперь снова хвастается бюстом. Но и на этот раз вопросы о возможной пластике модель проигнорировала. К слову, недавно пользователи Сети заподозрили и Алену Шишкову в повторном увеличении груди. Но и она оставила все догадки без комментариев.
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Фото:Instagram
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