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Вера Сотникова вспомнила, как оставила маленького сына одного ради заработков в Москве
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Вера Сотникова вспомнила, как оставила маленького сына одного ради заработков в Москве 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вера Сотникова прославилась как актриса театра и кино и исполнила огромное количество успешных ролей. Карьера не лучшим образом сказалась на личной жизни артистки.
Вера была замужем всего один раз — ее супругом стал реставратор Юрий Никольский. Она познакомилась с ним, когда училась на первом курсе. Вера сразу обратила внимание на внешность Юрия и была поражена тем, насколько ее будущий муж был умен. В скором времени между молодыми людьми вспыхнул роман — Вера быстро влюбилась в молодого человека, который был готов на все ради любимой девушки. Довольно быстро Никольский сделал Сотниковой предложение — на тот момент Вера уже была беременна.
«Мама отговаривала меня, но я не слушала. Он был категорически против ребенка, ведь у нас ничего не было. Но я так сильно его любила, что хотела иметь маленькую копию Юры. Я узнала о беременности на следующий день после того, как он сделал мне предложение», — вспоминает Вера. Сотникова отказалась делать аборт, а Юрий предупредил, что не станет никак помогать с ребенком. В скором времени у актрисы родился сын Ян.
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Когда сыну исполнилось восемь месяцев, Вера рассталась с супругом. Ей пришлось все заботы о наследнике взвалить на свои плечи. Актриса уехала в Москву, а сын остался с бабушкой в Волгограде. «Я приезжала раз в месяц на несколько дней, возила продукты. Когда уезжала — он бежал за поездом и не хотел меня отпускать. Сердце разрывалось. Действительно был период, когда посещали мысли о самоубийстве. Останавливал сын — я понимала, что ему будет очень больно», — признается Сотникова. Актриса смогла найти в себе силы справиться с депрессией.
Вера так и не вышла замуж во второй раз, но на ее счету было множество громких романов со знаменитостями. Целых семь лет она жила с певцом Владимиром Кузьминым, однако пара так и не смогла построить семью.
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