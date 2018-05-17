Спекулируют на детях. Историю «с бородой» журналисты подали как новость-провокацию

Сенсации не случилось — взбудоражившей ямальцев информации о развешанных в ноябрьской гимназии интимных фотографиях учениц почти пять месяцев.

Сегодня в федеральных СМИ появилось сообщение, которое родители восприняли, как только что произошедшее событие. В реальности уголовное дело по этому факту было возбуждено в марте 2018 года, детский омбудсмен, субъекты профилактики и прокуратура округа следят за ситуацией и дадут оценку случившемуся по завершении расследования.

«Это событие не сегодняшнего дня, оно произошло в начале года. Все структуры в курсе произошедшего, проводится соответствующая работа. Оценка будет дана», — прокомментировал Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын, назначенный на этот пост 4 апреля 2018 года.

Напомним, мама одного из учеников гимназии в группе «ВКонтакте» «8 микрорайон Ноябрьска» опубликовала информацию об инциденте в учебном заведении и фото обнимающихся девушек. Фото были взяты из соцсети «Инстаграм» одной из школьниц, позднее публикацию из группы ВК удалили.

Специалисты отмечают, что перед публикацией подобных материалов журналистам следует точнее работать с информацией и проверять факты.