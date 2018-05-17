Они ворвались в сад, чтобы помочь умирающей собаке. Только посмотрите, какой она стала потом!

На эти фото действительно очень сложно смотреть. Когда собаку нашли в саду, она умирала от серьезных травм. Казалось, что в ней не осталось ни капли энергии. Ее тело ослабло, а на голове кровоточила большая рана. Откуда взялось рассечение так и не выяснили.

Но несчастной очень повезло, потому что ее нашли волонтеры из организации помощи животным. Когда к собаке приблизились люди, она начала дрожать.

Но она не сопротивлялась, когда мужчина взял ее на руки, чтобы отвезти к ветеринару. Собаке дали кличку «Счастье».

Через некоторое время Счастье смогла встать на лапы. Ветеринары очень боялись, что ее головной мозг получил сильные повреждения, и последствия будут необратимыми, но уже через неделю ее состояние значительно улучшилось.

Счастье вновь обрела силу, начала бегать и играть, будто ничего и не было. И это настоящее чудо.

Можно с уверенностью сказать, что эта собака выжила благодаря самоотверженности и терпению добровольцев и ветеринаров. Без их помощи она бы не справилась. А вот трогательное видео, посвященное ее спасению:

Согласитесь, сердце не может нарадоваться, когда видишь такие истории со счастливым концом!