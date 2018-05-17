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Они ворвались в сад, чтобы помочь умирающей собаке. Только посмотрите, какой она стала потом!
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Они ворвались в сад, чтобы помочь умирающей собаке. Только посмотрите, какой она стала потом! 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
На эти фото действительно очень сложно смотреть. Когда собаку нашли в саду, она умирала от серьезных травм. Казалось, что в ней не осталось ни капли энергии. Ее тело ослабло, а на голове кровоточила большая рана. Откуда взялось рассечение так и не выяснили.
Но несчастной очень повезло, потому что ее нашли волонтеры из организации помощи животным. Когда к собаке приблизились люди, она начала дрожать.
Но она не сопротивлялась, когда мужчина взял ее на руки, чтобы отвезти к ветеринару. Собаке дали кличку «Счастье».
Через некоторое время Счастье смогла встать на лапы. Ветеринары очень боялись, что ее головной мозг получил сильные повреждения, и последствия будут необратимыми, но уже через неделю ее состояние значительно улучшилось.
Счастье вновь обрела силу, начала бегать и играть, будто ничего и не было. И это настоящее чудо.
Можно с уверенностью сказать, что эта собака выжила благодаря самоотверженности и терпению добровольцев и ветеринаров. Без их помощи она бы не справилась. А вот трогательное видео, посвященное ее спасению:
Согласитесь, сердце не может нарадоваться, когда видишь такие истории со счастливым концом!
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