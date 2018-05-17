Я сделаю вам Bullet Time! История Ростовского предпринимателя Аркадия Шишманова

Ростовский предприниматель Аркадий Шишманов рассказал о творческом и предпринимательском поиске, о новой для южной столицы технологии Bullet Time и дал советы начинающим бизнесменам.,

Моя трудовая история началась еще в студенческие годы, когда нужно было и учиться и находить деньги на оплату учебы и вообще понимать, кем становиться дальше. Моих профессий в багажнике очень много, человек я увлекающийся процессом. Мне интересно все вокруг — это и мешает и помогает одновременно. Из стен ДГТУ я вышел готовым радиоведущим и уже на 3 курсе вел программы на «Авторадио Ростов», потом меня занесло новостником на «Монте-Карло», а затем — старшим редактором на «Дорожное радио» в Москву. Чтобы вы понимали, работа на радио — довольно скучный процесс, во всяком случае для эмоционального и импульсивного человека это просто «вешалка». Мне нужно было делать что-то еще и, конечно, зарабатывать на этом деньги.

На третьем курсе обучения на факультете «Реклама» мой проект «МоментоФото» — печать фотографий на мероприятиях — занял 1 место и дополнительно получил гран-при ректора Б. Ч. Месхи. Далее студенческий проект превратился в реальный бизнес и, что называется, появился в нужный момент и в нужном месте. Отбоя от клиентов не было около 4 лет. Постоянные заказы, печатали фотографии, фотомагниты, привезли студию флипбуков и объездили с ней 8 городов. Учитывая мое желание познать все вокруг, меня сдуло в город Сочи, там я познакомился с работой маркетолога крупного отеля, но выяснилось, что это еще скучнее, чем сидеть на радио. И я понял, что нужно делать что-то еще. Я поставил фотобудку на берегу центрального пляжа Сочи и «прогорел» с ней по полной программе. Огромный долг, продажа машины, увольнение с работы — череда проблем и полное отчаяние. Благо, следующим ветром меня сдуло в Москву, однако и там я просидел недолго: захотелось домой, к семье. И вот я в Ростове, без работы, с долгом, и полным непониманием что делать дальше. Знаете, первый мой совет: храните хорошие отношения с клиентами и вообще с людьми. Они вам точно пригодятся! Спустя пару месяцев мне звонит коллега по Event-цеху и говорит: «Аркаша, сделай нам Буллет Тайм!». Я говорю — «Чегоо? Это что за зверь такой?».

Решил изучить технологию. Bullet Time — это технология со времен фильма «Матрица», когда движущийся объект как бы «замораживается» в воздухе и изображение облетает вокруг него. Помните, пуля летит, а камера снимает ее вокруг? Так вот, для этого эффекта требуется довольно много фотоаппаратов, выстроенных под нужным углом. Несколько кадров склеиваются в панораму и приобретают анимационный эффект при помощи специального ПО.

Я немного повременил с закупкой, и дождался, когда на рынке появится готовая продукция. Несмотря на свой внушительный долг, тянущийся еще со времен фотобудки в Сочи, я изыскал дополнительные средства и приобрел весь комплект Bullet Time. Опыт в настройке подобных вещей у меня достаточно большой, поэтому мне не составило труда разобраться в системе. На сегодняшний день я восстановил свой статус «индивидуального предпринимателя» и выезжаю на мероприятия с новой услугой. Что касается перспектив роста данного направления, то иллюзий особых я не питаю. Даю 3 года на то, что бы заработать, скорее всего, дальше Bullet Time выйдет из моды. Современный мир трактует свои правила. Сейчас нужно успевать совершенствовать продукцию, успевать зарабатывать на этом деле и идти дальше, не опуская руки. Технологии развиваются, люди меняются, темпо-ритм становится другим. Специалисты, «замерзшие» в прошлом, начинают терять клиентуру.

Кстати в моей жизни появился еще и близкий человек. Кажется начало все налаживаться. Что может способствовать улучшению нашей жизни? Пожалуй, наше намерение иметь и делать, а также мышление, «ПО головного мозга», так сказать. Если голова «завирусована», придется потратить много времени и сил на восстановление гармоничной работы системы. Но игра стоит свеч, поработав с деструктивными установками и убеждениями, вычленив их из своей картины мира, можно стать счастливым человеком. Если вы не удовлетворены собой, начните с того, что бы это исправить. Ведь весь бизнес и предпринимательство стоит на плечах самого предпринимателя. Безусловно фундамент должен крепко стоять.

Начинающим предпринимателям я также бы посоветовал работать со своими страхами — только они втыкают палки в колеса делу. При этом следует меньше слушать окружающих, ничего не смыслящих в бизнес-процессах. Особенно совет — «сядь и работай на нормальной работе». Бегите от этих людей. Это враги! А в остальном, живем один раз, да и то недолго. Мозг у нас у всех одинаковый. Мотивы поведения разные. Найдите особый смысл своей жизни, и отправляйтесь в путь! Успехов!