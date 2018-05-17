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23 мая. Питер. Самое модное событие сезона. Не пропусти!
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23 мая. Питер. Самое модное событие сезона. Не пропусти! 

Peopletalk 17 минут назад
Фото: Peopletalk
23 мая в Санкт-Петербурге пройдет финал весеннего марафона журнала InStyle — InStyle Road Show, который соберет на своей площадке ведущие бренды и профессионалов из сфер красоты, моды, искусства, гастрономии и лайфстайла.
Мероприятие пройдет в универмаге ДЛТ в формате паблик-токов. Спикерами станут: Алла Вербер, Юлия Матвиенко, Наталья Ротенберг, Арам Мнацаканов, Юлия Тарнавская, Анастасия Решетова, Ирина Оганова и многие другие. В роли ведущего вечера выступит Михаил Генделев, а за музыку будет отвечать Кирилл Иванов (СПБЧ).
Не забудь об официальных хэштегах: #instyleroadshow #instylerussia.
Когда: 23 мая, 18:00 — 22:00  Где: ДЛТ, Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., 21/23  Вход свободный.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/23-maya-piter-samoe-modnoe-sobytie-sezona-ne-propusti/
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