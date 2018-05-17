Девушка устроила скандал журналисту за репортаж из московского борделя

В Рунете разгорелся скандал из-за материала «Как я трахнул куклу в легальном борделе» в интернет-газете The Village. Журналист посетил недавно открывшийся бордель, клиенты которого могут провести ночь с секс-куклой.

В материале говорится, что девушка автора не очень хорошо отнеслась к его планам посетить заведение.

«Неделю назад я рассказал своей девушке о задании, как бы между делом. Она быстро и снисходительно угукнула, потом взгляд оторвался от айпада: «Знаешь, мне кажется, это все какое-то извращение». Я осекся, что-то пробурчал нелепое, но понял, о чем она, — это гиперболизированная мастурбация», — пишет автор.

Через несколько дней молодые люди расстались — по словам журналиста, совсем по другим причинам. Журналист отправился на задание, но соитие с куклой ему совершенно не понравилось.

Возможно, именно поэтому он вспомнил о теперь уже бывшей девушке и описал несколько интимных сцен с ее участием, не называя имени бывшей возлюбленной.

Позже корреспондент интернет-газеты «Батенька, да вы трансформер» Нина Абросимова призналась в соцсетях, что она и есть та самая «бывшая из текста на виладже».

Позже она добавила, что их общие знакомые знали, что Кирилл писал этот текст, и поняли, что речь идет о ней.

«Этот текст был написан Кириллом Руковым, с которым мы встречались несколько лет. Нет — я не собирательный или литературный образ. Он не поправил ничего: там даже указано, сколько мы встречались. У меня холодеют руки, когда я это перечитываю. Текст был написан и выставлен с полным пониманием того, что голую меня сейчас покажут тысячам людей. Для меня это унизительно. Можете меня съесть, но это унизительно. Я вообще иначе воспитана. Чей текст и кто там я, было отлично понятно условной тусовке», — написала журналистка.

Кирилл Руков заявил, что репортаж писался анонимно, и именно Нина раскрыла его имя. «Любая персонализация исключалась даже в деталях — поэтому, например, образ „бывшей“ был собирательным, — это вообще не какой-то конкретный человек, часть интимных деталей выдумана, чтобы нарочно обезличить», — объяснил он.

Некоторые пользователи Сети подтвердили, что девушка в тексте журналиста действительно узнаваема. «Все всё поймут», — сделали вывод в Twitter.

Другие посчитали, что девушка «попыталась хайпануть на жалости к себе».

«Проблема не в сексе и мастурбации, а в том, что для «собирательных образов» Вы использовали реального человека, реальные описания и реальные события (фотографии, расставание, окно…) и самое главное, что вторую сторону даже не спросили. Репортаж по себе мог обойтись без этого», — не согласилась пользователь с ником Анечка.

Позже журналист признался, что после такого текста ему, наверное, придется писать «либо что-то совсем отбитое, либо очень крутое».