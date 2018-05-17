Гузеева проверила бюст участницы шоу «Давай поженимся» на натуральность

Уже не первый год Лариса Гузеева ведет шоу «Давай поженимся!». Поклонники привыкли к тому, что телеведущая часто резко высказывается во время эфира. А участников проекта прямолинейность звезды часто вводит в ступор. В очередном выпуске передачи приняла участие невеста Ляля с очень пышным бюстом. Ведущая не смогла сдержать своих эмоций, когда увидела эту красавицу «Ляля! Просто убила! Все… комплексы. Такая красота достанется одному мужчине. Все свое. Я прямо вижу», — сказала с иронией Лариса.

Претендентка на сердце жениха Романа заверила, что ее грудь натуральная. По ее словам, к пластическим хирургам она никогда не обращалась, а просто ела много капусты. Девушка даже выступила против пластических операций. Слова участницы не убедили Гузееву. Телеведущая попросила разрешения лично проверить, нет ли у нее имплантов. «Я только положу руку по-матерински», — отметила она. В итоге знаменитость подтвердила, что грудь у Ляли натуральная.

невеста Ляля / фото: кадр из видео

Позже невеста рассказала ведущим шоу, что недавно получила травму на катке. Лариса в шутку предположила, что это могло произойти из-за пышного бюста девушки, который потянул ее вниз. Героиню слова телеведущей расстроили и она расплакалась. Гузеева попыталась успокоить участницу и заверила, что просто ей завидует. В конце передачи жених все же выбрал другую претендентку на его сердце. Отметим, что Лариса также любит и помогать участникам. Недавно она помогла 35-летнему Александру Белашу из города Луга Ленинградской области, который не раз становился героем ее передачи. Она оплатила ему операцию по коррекции носа, который был у него сломан и выглядел не эстетично.

Гузеева решила проверить бюст невесты на натуральность / фото: кадр из видео