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Гузеева проверила грудь героини «Давай поженимся!» на натуральность
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Гузеева проверила грудь героини «Давай поженимся!» на натуральность 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В Сети обсуждают момент из нового выпуска шоу «Давай поженимся!». Одна из потенциальных невест, пришедшая в студию, заставила ведущих усомниться в естесственном происхождении своих данных, в частности, пышного бюста.
Но решительная Лариса Гузеева сделала одолжение своим коллегам и зрителям, подойдя к героине, и, предварительно спросив разрешения, прикоснулась к ее груди ладонью. После этого ведущая заверила всех присутствующих, что девушка не врет. Но чуть позже, в процессе диалога, все же не смогла удержаться от иронии в адрес красавицы, чем довела ее до слез.
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