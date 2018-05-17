Гузеева проверила грудь героини «Давай поженимся!» на натуральность 

В Сети обсуждают момент из нового выпуска шоу «Давай поженимся!». Одна из потенциальных невест, пришедшая в студию, заставила ведущих усомниться в естесственном происхождении своих данных, в частности, пышного бюста.
Но решительная Лариса Гузеева сделала одолжение своим коллегам и зрителям, подойдя к героине, и, предварительно спросив разрешения, прикоснулась к ее груди ладонью. После этого ведущая заверила всех присутствующих, что девушка не врет. Но чуть позже, в процессе диалога, все же не смогла удержаться от иронии в адрес красавицы, чем довела ее до слез.