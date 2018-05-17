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Одежда-хамелеон изменит цвет по команде смартфона
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Одежда-хамелеон изменит цвет по команде смартфона 

TechCult 56 минут назад
Фото: TechCult
Команда исследователей Колледжа оптики и фотоники Университета Центральной Флориды (USF) разработала уникальную «умную» ткань HyperColor, изменяющую цвет, подобно хамелеону. В отличии от уже существующей светящейся одежды со встроенными в нее светодиодами, в новой ткани яркость генерируют сами волокна. Каждая прядь обернута вокруг сверхтонких кусочков металла. Изменение величины протекающего по ним электрического тока приводит к снижению или повышению температуры ткани. На температурные колебания реагируют специальные пигменты внутри нитей, изменяя цвет ткани. Весь процесс можно контролировать с помощью смартфона.
Ткань-хамелеон находится на ранней стадии разработки и имеет ряд ограничений. В частности, цветовая гамма пока ограничена 4 цветами. Несмотря на то, что ткань можно стирать и гладить, она все еще остается довольно грубой, подобно «джинсе». Команда USF совместно с производителями текстильных волокон активно работают над устранением этих недостатков.
В настоящее время разработчики ведут переговоры с потенциальными партнерами по организации промышленного производства ткани-хамелеона и выведению ее на рынок в течение ближайших лет.
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