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Ее дочь была на грани суицида. Но она была приятно шокирована, когда она послала ей это.
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Ее дочь была на грани суицида. Но она была приятно шокирована, когда она послала ей это. 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
На этой неделе, я заплатила мою арендную плату и по моей кредитной карте, работала 60 часов на двух своих работах, только отдыхала, когда был перекур или спала, как убитая. Чистила утром зубы, закрывала дверь и припоминала, что нужно купить яиц.
Моя мама гордится мной. Это не тот тип гордости, когда кто-то хвастается на поле для гольфа. Она не говорит что-то типа «Моя дочь попала в Йель» и «Ах да, моя дочь вспомнила купить яйца». Но она просто гордится.
Знаете, она помнит, что было до этого. Недели, когда я не хотела даже шевелиться, и хотела бы остаться в тишине, как в густом тумане в течение нескольких недель. Она думала, что каждый телефонный звонок от неизвестного номера может сообщить ей о моем самоубийстве. Это были плохие дни.
Моя жизнь была подарком, который я хотел бы вернуться. Моя голова была домом протечки кранов и сгоревших лампочек. Депрессия, является хорошим любовником. И легко забыть, что ваша спальня не мир … что темные тени вашей боли не освещают ваше настроение. Проще остаться в этом прискорбном положении, чем решить проблемы, которые она создала.
Сегодня я не спала до 10, вымыла каждую тарелку, которая была в доме, разобралась с банком, позаботился о документах. Вы и я могли бы иметь различные определения взрослой жизни.
Я не работаю на зарплату, я не закончила колледж, но я не говорю о других много, и я ничего не могу по-настоящему, и я не жалею. И моя мама гордится мной.
Я поборола депрессию, я закрасила яркими красками все оттенки серого, и было трудно переписать мою жизнь, в которую я хотела жить. Но сегодня, я хочу жить.
Я не облизываю нож, не завидую мальчику, который прыгает с Бруклинского моста. Я просто убираю свою ванную комнату, стираю белье, звоню своему брату. И говорю ему:
«Это был хороший день».
Карельские вести: последние новости
Они ворвались в сад, чтобы помочь умирающей собаке. Только посмотрите, какой она стала потом! Она УМЕРЛА достаточно спокойно. Очнувшись она не ожидала увидеть ТАКОЕ! Мужчина попросил ее повторить заказ медленнее, потому что он плохо слышал. Реакцию клиентов я никогда не забуду.
Женский форум
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