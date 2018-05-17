Ее дочь была на грани суицида. Но она была приятно шокирована, когда она послала ей это.

На этой неделе, я заплатила мою арендную плату и по моей кредитной карте, работала 60 часов на двух своих работах, только отдыхала, когда был перекур или спала, как убитая. Чистила утром зубы, закрывала дверь и припоминала, что нужно купить яиц.

Моя мама гордится мной. Это не тот тип гордости, когда кто-то хвастается на поле для гольфа. Она не говорит что-то типа «Моя дочь попала в Йель» и «Ах да, моя дочь вспомнила купить яйца». Но она просто гордится.

Знаете, она помнит, что было до этого. Недели, когда я не хотела даже шевелиться, и хотела бы остаться в тишине, как в густом тумане в течение нескольких недель. Она думала, что каждый телефонный звонок от неизвестного номера может сообщить ей о моем самоубийстве. Это были плохие дни.

Моя жизнь была подарком, который я хотел бы вернуться. Моя голова была домом протечки кранов и сгоревших лампочек. Депрессия, является хорошим любовником. И легко забыть, что ваша спальня не мир … что темные тени вашей боли не освещают ваше настроение. Проще остаться в этом прискорбном положении, чем решить проблемы, которые она создала.

Сегодня я не спала до 10, вымыла каждую тарелку, которая была в доме, разобралась с банком, позаботился о документах. Вы и я могли бы иметь различные определения взрослой жизни.

Я не работаю на зарплату, я не закончила колледж, но я не говорю о других много, и я ничего не могу по-настоящему, и я не жалею. И моя мама гордится мной.

Я поборола депрессию, я закрасила яркими красками все оттенки серого, и было трудно переписать мою жизнь, в которую я хотела жить. Но сегодня, я хочу жить.

Я не облизываю нож, не завидую мальчику, который прыгает с Бруклинского моста. Я просто убираю свою ванную комнату, стираю белье, звоню своему брату. И говорю ему:

«Это был хороший день».