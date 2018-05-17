Опыт редакции: женские возбудители. Проверяем на себе

Никогда не замечал, что в каждой аптеке на стенде с гордым названием «Планирование семьи» стандартный набор: презервативы, смазки, тесты на беременность и овуляцию? А все остальное — препараты для «мужской силы». И почти нет для женской. А ведь женщины тоже страдают от «дисфункции», только это называется снижением либидо. Оно возникает по разным причинам: у кого-то из-за приема гормонов, у кого-то из-за неуверенности в себе и скованности, у кого-то из-за стресса. И что же делать?

Недолгие поиски в Интернете выдают тысячи ссылок на онлайн-магазины с самыми разными видами возбудителей. Звоним в один, чтобы узнать все подробности. Но мужчина на том конце телефона начинает уверять, что женских возбудителей вообще не существует в природе: «Понимаете, организм женщины устроен намного сложнее, чем мужской. Ее невозможно возбудить никакими таблетками, каплями или мазями. Есть только один препарат, который реально работает, — „женская виагра“. Но это тоже не возбудитель — он просто дает более сильные ощущения во время секса». Логичный вопрос: «Ну как же, ведь возбуждение по большому счету идет от прилива крови к органам? Так почему для мужчин есть возбудители, а для женщин нет?» Тупик.

В итоге я отправилась в обычный секс-шоп. Рассказываю о том, что поведал мне мужчина по телефону, и получаю от консультантов снисходительный взгляд. «Да, это все прекрасно, — говорит Шанэ. — Только никакой „женской виагры“ не существует в природе. Это чисто мужской напиток. А так называемая женская виагра — обыкновенный дженерик». Дженерики — это «лекарства-близнецы», у которых доказана такая же эффективность, как и у оригинала (например, оригинал «Но-Шпа» и дженерик «Дротаверин»). Стоят они дешевле, чем оригинальные препараты, но в отличие от оригинальных не проходят клинические испытания.

Оказалось, что многие дженерики-возбудители были отклонены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами — их просто не признали безопасными для употребления, потому что в их составе есть в общем-то не запрещенные, но вредные вещества, вызывающие привыкание. Так что в открытом доступе купить женские возбудители невозможно — только через Интернет. «Но они работают, — признаются девочки. — Многие наши клиенты приходят потом и с восторгом рассказывают, как их девушки стали активными и начали получать от секса удовольствие. Но тут щекотливый момент: пронесет или нет. Потому что эти таблетки могут очень сильно повлиять на нервную систему, да и аллергические реакции никто не отменял».

В итоге в Сети я купила, кажется, самый безобидный возбудитель — на вид обычная водичка. Пьешь ее, ждешь 10–15 минут, и в бой. Никаких «бешеного экстаза» и «три часа без перерыва», как обещали и отзывы, и описание на сайте, я так и не увидела, но ощущения были немного другие, и появилось какое-то спокойствие (это хорошо для неуверенных).

Больше пробовать эти подпольные штуки я не буду и никому не советую — в любом приличном секс-шопе у кассы целый набор возбудителей, которые разрешены к продаже. Да, стоят дороже, и намного. «Я показывала клиентам таблетки по 1800 рублей, а они говорили: „Дорого“. Я сначала понять не могла, как это — дорого. А потом посмотрела — эти дженерики продают по 150 рублей, 300. Вы уверены, что за эту сумму туда положат что-то хорошее? Я нет», — говорит консультант. А мази и таблетки, которые продают в секс-шопах, кстати, чаще всего имеют еще и накопительный эффект — чем чаще пользуетесь, тем лучше это будет сказываться на чувствительности в целом.

Айна Громова, врач-психотерапевт

Дженерики-возбудители могут быть полезны, и принимать их нужно только после назначения врача-сексолога. Но нужно иметь в виду, что они вовсе не панацея. Дело в том, что женское либидо построено на гораздо более сложных механизмах. Усилить приток крови к половым органам и возбудить головной мозг — совсем не одно и то же. Влечение женщины в колоссальной степени зависит от психологической составляющей. На сегодня нет препарата, который воздействовал бы таким образом, поэтому стимуляторами не стоит решать такого рода задачи. Угасшее женское желание, скорее, говорит о необходимости обращения к психологу, семейному психотерапевту и параллельно сексологу.

Юлия Сиверцова, медицинский директор сети частных клиник, кандидат медицинских наук

Выделяются всего два фактора, влияющих на женское либидо. Во-первых, женские половые гормоны как бы разбросаны по всему телу. Поэтому сбой в работе того или иного органа может влиять на снижение либидо, причем значительно. Во-вторых, это, конечно, психологическое здоровье. Как говорят врачи: «Оргазм у женщины в голове». На снижение сексуального влечения оказывает влияние огромное количество факторов: плохое настроение, ребенок или просто кто-то другой рядом со спальней, какие-то посторонние звуки, запахи, шорохи, депрессия и многое другое.

Как повысить либидо? Регулярная сексуальная жизнь поддерживает его хотя бы на том уровне, какой есть. Но не доказано, что постоянная половая жизнь повышает либидо. Хорошо помогают тренировки мышц малого таза, здоровый образ жизни. И, кстати, при отсутствии влечения у женщины нужно обследовать эндокринную систему. Отрегулировав гормональный фон, можно повысить либидо и жить богатой сексуальной жизнью.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyt-redaktsii-chto-takoe-dzheneriki-i-kak-oni-rabotayut/