Лишний вес родом из детства

В интернете можно найти множество советов от диетологов о том, как сбросить вес. Публичные страницы в социальных сетях пестрят мотивирующими картинками, на которых изображены стройные и привлекательные девушки с идеальными телами. В каждом крупном городе, практически на каждом шагу строятся фитнес-центры, предлагающие способы похудения и приведения себя в форму на любой вкус.

Негативная мотивация

1. Семья

Или, как говорится в банальной фразе: «Все мы родом из детства». Все, что происходит с нами в детстве, все те нормы, которые существовали и транслировались в родительской семье, уже взрослый человек воспроизводит неосознанно. Иными словами, пищевые привычки и пристрастия, тоже берут свое начало из детства. Если в семье было принято питаться обильно и, при этом, несбалансированно, то в будущем человеку будет трудно отказать себе в удовольствии «порадовать» себя большим количеством вредной пищи.

2. Лекарство от стресса

Многие люди, страдающие лишним весом, чувствуют себя внутренне незащищенными. Еда является способом на некоторое время забыть о проблеме и ненадолго снять нервное напряжение.

Если в семье использовалось поощрение в виде еды («получишь пятерку — я куплю тебе что-то вкусненькое»), то у человека сложится довольно устойчивая ассоциативная связь между принятием пищи и положительными эмоциями.

Опять же, есть миллионы людей, которых в детстве поощряли подобным образом, и у них нет лишнего веса. Никто, ни в коем случае, не обвиняет родителей, дедушек и бабушек, желающих порадовать ребенка. Но не стоит забывать, что все мы разные. И каждая воспитательная мера, может принести ребенку, как пользу, так и вред.

Кстати, формированию устойчивой взаимосвязи в психике человека еда — положительные эмоции способствует культура в целом. Ведь именно во время праздника, какого-либо радостного события, накрывается обильный стол.

И, в дальнейшем, если человеку «хочется праздника», он прибегает к простому и привычному для него способу создать себе хорошее настроение.

3. Агрессивная реклама

Стоит зайти в торговый центр, как на человека сваливаются огромный поток информации: рекламные плакаты и ролики, заманивающие потребителя в то или иное заведение. Реклама действует на человека неосознанно, обходя рациональное мышление, во много раз увеличивая соблазн съесть что-то вредное.

У детей критическое мышление не сформировано. Поэтому, ребенка можно «заставить захотеть» все что угодно. В еду для детей добавляют усилители вкуса, заворачивают ее в яркую привлекательную упаковку. И ребенок съест эту еду, даже если он не голоден. Именно на это и рассчитывают маркетологи.

Конечно, в этой статье приведены не все причины, приводящие человека к набору лишнего веса. Их существует великое множество! Однако не стоит забывать, что в детстве обстоятельства формируют человека, но потом — человек формирует обстоятельства. И не стоит отчаиваться: миллионы людей по всему миру ежедневно успешно борются с проблемой лишнего веса и побеждают!

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