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Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с табачными изделиями
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Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с табачными изделиями 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в адрес Минздрава и Роспотребнадзора предложения снабдить упаковки фастфуда предупреждениями о вреде этой еды по аналогии с маркировкой табачных изделий, сообщает в четверг пресс-служба парламентария.
"Рекламные материалы и упаковка фастфуда должны содержать предупреждение о вреде продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли. Как и в случае с сигаретами, предупреждение о вреде указанных продуктов должны содержать не менее 50% от площади упаковки (в том числе бумажных пакетов, используемых в сетях быстрого питания). Предупредительной надписи на рекламных материалах должно быть отведено не менее 10% от рекламной площади", — говорится в сообщении.
По мнению Цивилева, это позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о свойствах фастфуда, а также снизить заболеваемость ожирением и другими заболеваниями.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что реализация проекта «Светофор» по трехцветной маркировке продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, начнётся в России в начале лета. Проект «Светофор» предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот.
Для производителей пищевой продукции по поручению Роспотребнадзора разработаны методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов, которая позволит потребителю сделать осознанный выбор.
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