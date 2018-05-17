Тестируем электрошокер: насколько это больно

Электрошокер не зря считается одним из наиболее действенных средств самозащиты. Удар хорошего шокера вполне может спасти вам жизнь, но насколько больно будет нападающему?

Экспериментаторы с YouTube-канала решили проверить сразу три шокера разной мощности. Первый показал себя неплохо — грабитель сумку точно отпустит.

Второй может лишь раздразнить и разозлить. Удар в 3,7 ватта для здорового мужика вполне переносим.

Зато последний выстрел просто свалил экспериментатора на землю. В целом, из видео становится понятно — для самозащиты такая штука вполне сгодиться.