Ещё
Свердловские врачи закупают костюмы против чумы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свердловские врачи закупают костюмы против чумы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
«Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса», расположенная в Екатеринбурге, намерена приобрести партию противочумных костюмов на полмиллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Согласно документу, медики получат 70 новых костюмов многоразового использования, изготовленных в 2018 году. Стоимость каждого составляет порядка 7 800 рублей.
В комплект входит шлем с панорамным стеклом, маской, переговорным устройством и обтекателем, комбинезон из пыленепроницаемой и водоотталкивающей ткани, перчатки, бахилы, шеврон «Осторожно. Биологическая опасность» и сумка для переноски костюма.
Уточняется, что костюм должен выдерживать не менее 10 циклов автоклавирования (обработки высоким давлением и паром). Вес одного комплекта — не более 4 килограммов.
Противочумной костюм используется медиками как универсальное средство защиты от вирусов и микробов, особо опасных инфекций, а также для защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек.
Уралинформбюро: последние новости
Пятилетнюю девочку-альбиноса обезглавили в преддверии выборов Испанец изнасиловал дочь и ее подруг для изгнания злых духов Изготовленную по ГОСТу продукцию обозначат QR-маркировкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень позвал девушку замуж и обомлел25
Об этих фото звезды мечтают забыть
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке70
Как проходят секс-вечеринки4
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение