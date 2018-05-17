Свердловские врачи закупают костюмы против чумы

«Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса», расположенная в Екатеринбурге, намерена приобрести партию противочумных костюмов на полмиллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок, передает "Уралинформбюро"

Согласно документу, медики получат 70 новых костюмов многоразового использования, изготовленных в 2018 году. Стоимость каждого составляет порядка 7 800 рублей.

В комплект входит шлем с панорамным стеклом, маской, переговорным устройством и обтекателем, комбинезон из пыленепроницаемой и водоотталкивающей ткани, перчатки, бахилы, шеврон «Осторожно. Биологическая опасность» и сумка для переноски костюма.

Уточняется, что костюм должен выдерживать не менее 10 циклов автоклавирования (обработки высоким давлением и паром). Вес одного комплекта — не более 4 килограммов.

Противочумной костюм используется медиками как универсальное средство защиты от вирусов и микробов, особо опасных инфекций, а также для защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек.