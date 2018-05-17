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Окна в сад: 30 кв. метров цветов посадила вологжанка возле дома
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Окна в сад: 30 кв. метров цветов посадила вологжанка возле дома 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
По адресу ул. Молодежная, 16, развернулся ботанический сад. На 30 квадратных метрах клумбы — 20 разновидностей цветов: тюльпаны, нарциссы, лилии, хризантемы. Цветы распускаются одни за другими. Это разноцветье — «сокровище» 79-летней пенсионерки Ирины Шатуновой.
«Я занимаюсь этой клумбой уже седьмой год подряд. Раньше тут росла крапива, но я начала обустраивать метр за метром и посадила самые любимые цветы: бархатцы и ноготки. Они напоминают мне детство», — поделилась вологжанка Ирина Шатунова.
С годами к любимым цветам флориста добавились и другие — их Ирине Сергеевне несли соседи, друзья и знакомые. Землю для клумбы доставил депутат ЗСО Роман Заварин. Ирина Шатунова старается учитывать высоту растений, их колорит и время цветения. Признается, что опыта ландшафтного дизайна пока не хватает. Помощь знающих людей будет не лишней.
Рядом с окном, из которого видна клумба, растут дальневосточные жарки — так их назвала вологжанка. Цветы зацветают в августе большими желтыми шапками.
Жителей города, которые своим трудом делают Вологду лучше, красивее и уютнее, становятся частью проекта «Мы — вологжане». Он объединяет тех, кто своим примером помогает развиваться областной столице. Труд Ирины Шатуновой вознагражден, в первую очередь, благодарностью прохожих.
«Я очень часто наблюдаю такую картину, что люди очень довольны, когда проходят мимо и смотрят на мою клумбу. Бывает, остановятся, скажут спасибо или попросят букетик любимой девушке на день рождения сорвать. Но многие отказываются, говорят, чтобы не портили клумбу», — поделилась Ирина Шатунова.
Но на этом вологжанка не останавливается. Небольшую клумбу она разбила и около подъезда. Там пока поселились ноготки, по периметру появятся бархатцы и другие цветы. К оформлению цветочной зоны подключаются и соседи.
Такие общие клумбы могут побороться за звание лучших и в городском проекте «Цветущий город». В прошлом году в конкурсе приняли участие порядка 500 вологжан, украсив придомовые территории и разбив клумбы возле своих организаций. Победители получили сертификат на рассаду. За него сможет побороться и Ирина Шатунова, чтобы ее клумба стала еще колоритнее.
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