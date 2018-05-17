Зачем нужно использовать оборудование для йоги?

Принято считать, что блоки, ремни и другое оборудование для йоги нужно только новичкам. Люди, занимающиеся йогой год и более, думают, что их тело достаточно гибкое, и оборудование им уже не нужно. Мнение о том, что реквизит нужен лишь тем, кто еще не может дотянуться руками до пальцев ног, является ошибочным. Любой инструктор по йоге скажет, что валики, блоки и ремни откроют новые возможности в практиках, позволят испытать новые ощущения и неизвестные способности своего тела. Оборудование выполняет роль опоры, которая позволяет полностью расслабиться и лучше контролировать свое дыхание.

Каждая асана в йоге является неотъемлемым звеном тренировочного процесса, правильное дыхание делает их более глубокими и осмысленными, поддержка позволяет прекратить диалог с самим собой и перешагнуть сои вчерашние возможности, выйти на новый уровень. Во время выполнения стоек и силовых элементов человек концентрируется на том, чтобы удержать позицию и забывает контролировать дыхание.

Реквизит для йоги оказывает помощь при выполнении сложных асан, помогают мягко входить в нужное положение и постепенно выходить из него. Упражнения, которые ранее казались очень сложными, становятся вполне выполнимыми.

Использование реквизита — повод для экспериментов

Подключение оборудования для йоги позволяет задействовать не только целевые, но и дополнительные мышцы, тренировка становится более насыщенной. К примеру, если дополнить позу моста (асана Бандхасана) блоком, зажатым между бедер, то упражнение станет более сложным, акценты сместятся.

Освоить различные шпагаты без реквизита для йоги очень сложно, оборудование обеспечивает мягкую растяжку. Опирайтесь на два блока по бокам, а затем подкладывайте кирпичи под ступни, увеличивая угол шпагата и свою растяжку. Вместе с блоками и другими приспособлениями прогресс в йоге приходит постепенно, вы можете полностью расслабиться и перестать бояться потерять контроль над ситуацией. Разнообразие опор позволяет учесть индивидуальные особенности телосложения и делает практику максимально эффективной. Риск травматизма существенно снижается, тренировки становятся безопасными.

Оборудование для йоги — с учетом особенностей каждого

Процесс освоения той или иной асаны для каждого человека проходит по-разному, если понаблюдать за групповой тренировкой, то станет заметно, что что одни люди с легкостью выполняют определенное упражнение, в том время, как другим оно дается с огромным трудом. Блоки и другие опоры обеспечивают поддержку слабых сторон, они адаптируют практику под физические особенности человека, подготавливают его тело для выполнения более и более сложных элементов.

Профессионалы йоги советуют стремиться не к идеальному выполнению какой-либо позиции, а к качественной растяжке мышц, связок и суставов, их укреплению. Для этого и нужно дополнительно йога-оборудование, оно снизит риск получить травму и подарит новый опыт.

Йога-реквизит — успокоительное для разума

Практики йоги приносят не только легкость тела, но и душевное спокойствие. Занимающимся йогой знакомо ощущение полной тишины в голове, когда лишние мысли отсутствуют и не затуманивают сознание. Выполнение асан с опорами приносит уверенность, вы можете не опасаться, что потеряете равновесие или упадете. Оборудование страхует от падения и позволяет хорошо чувствовать свое тело, вы можете безбоязненно продвигаться дальше в изучении асан.

Спокойствие и ощущение поддержки помогает усмирить разум и откинуть прочь мысли о насущных заботах, забыть, что такое неудобства.

Йога — это не просто гимнастика, но и осознанность, которой можно достигнуть только при полной концентрации внимания.

Процесс освоение каждой асаны будет разным, для каких-то не потребуется никакого реквизита, для каких-то он будет просто необходим. В освоении любой позиции рано или поздно придет момент, когда оборудование станет ненужным, важно прочувствовать этот момент и продолжить обучать свое тело уже без вспомогательных средств. Но это не означает, что оборудование больше не понадобится, оно будет необходимо для изучения новых более сложных асан.

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