Знаменитости, которые страдали от действий сумасшедших фанатов

Джей Ло — одна из самых сексуальных женщин в мире, поэтому неудивительно, что с каждым годом армия ее фанатов увеличивается в геометрической прогрессии. Правда, не все поклонники звезды способны вести себя адекватно. К примеру, в 2013 году мужчина по имени Джон Дубис 6 дней жил в домике у бассейна на территории особняка Лопес.

Причем, ни у кого из обслуживающего персонала не возникло никаких сомнений в том, что Джон — один из помощников певицы. Он подметал дорожки и убирал территорию, а между делом снимал селфи и выкладывал их в соцсети со странными подписями. Когда обман раскрылся, Джон заявил полиции, что он — «муж и отец детей Джен». Жаль, что сама поп-дива так и не вспомнила о своей «тайной» свадьбе с незнакомцем.

Селена Гомес

Селена Гомес — самая популярная девушка в Instagram. И эта популярность многим не дает покоя. В 2011 году певицу преследовал Томас Бродински. Он заявлял, что убьет звезду, потому что так ему «велел Бог», и каждый день рассказывал о своих намерениях в Twitter. Селена не на шутку испугалась и подала на фаната в суд. Однако все обвинения против Бродински были сняты из-за отсутствия доказательств. Надеемся, сейчас певица спит спокойно.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт не раз сталкивалась с неадекватным поведением поклонников. Не так давно один из них проявил крайнюю степень наглости: разбив окно, забрался к ней в дом, принял душ и лег спать. К счастью, соседи поп-дивы вовремя заметили неладное и вызвали полицию. Хорошо, что сама Тейлор в это время была на гастролях: вряд ли бы она обрадовалась незваному гостю.

В 2014 году в жизни Сандры Баллок произошел случай, который стал для нее уроком на всю жизнь. Актриса проснулась утром от странных звуков. Выходя из своей спальни, она увидела неизвестного мужчину. Звезда заперлась в гардеробной и вызвала полицию. Молодой человек оказался ее фанатом, который искал встречи со своим кумиром. За свой поступок он получил условный срок. Кроме того, суд запретил мужчине приближаться к Сандре на расстояние ближе 100 метров.

Свою волну популярности благодаря скандальной истории с Умой Турман, получил фанат актрисы по имени Джек Джордан. Мужчина долгое время преследовал звезду фильма «Убить Билла»: он звонил актрисе, ночевал под окнами ее дома, пробирался на съемочные площадки и обещал убить себя, если она не ответит взаимностью на его чувства. Спасти Уму от настойчивого ухажера удалось лишь стражам порядка: в 2008 году за домогательства мужчина получил 2 года изоляции.