Престарелые жертвы пластики появились в Каннах в компании юной модели

Близнецы-братья Игорь и Григорий Богдановы известны не только как популярные во Франции ведущие, но и как ярые приверженцы пластических операций. После неоднократного вмешательства хирургов лица мужчин стали напоминать маски, однако, судя по всему, они своей внешностью вполне довольны и не стесняются появляться перед камерами.

Более того, 68-летний Игорь Багданов умудрился захомутать 24-летнюю модель Жюли Жардон, которую, по всей видимости, привлекает роль Красавицы рядом с Чудовищем. Все трио прилетело на Каннский фестиваль и появилось на красной дорожке на премьере картины «Хан Соло. Звездные войны: Истории». Как и водится, юная леди блистала красотой, которая разительно контрастировала с внешностью ее престарелых спутников.

Примечательно, что роман Игоря и Жюли полон страстей. В конце осени прошлого года, влюбленные рассорились в пух и прах, и объявили о разрыве. Однако не минуло и пары дней, как любитель пластической хирургии вломился к моделе в дом, моля ее о прощении. Юная вертихвостка, недолго думая, вызвала полицию, и пылкого поклонника арестовали. Однако в январе 2018 парочка возобновила свой роман.