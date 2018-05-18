Радио «ГУБЕРНИЯ» порадовало самарских дачников полезными подарками

Пятница. После рабочей недели самарцы потянулись на любимые загородные участки. Коллектив радио «ГУБЕРНИЯ» решил порадовать своих слушателей и дачников подарками — саженцами винограда. В итоге 500 человек получили возможность вырастить на своем участке виноградную лозу.

Саженцы кинельского винограда достались тем, кто нашел площадку с логотипом радиостанции. В ответ «ГУБЕРНИЯ» услышала много добрых слов в свой адрес и не только. Самые благодарные дачники сочинили и спели частушки.

ТРК «ГУБЕРНИЯ» намерена следить за успехами огородников и тем, как приживается на садовых участках виноградная лоза. Редакция с нетерпением будет ждать их фотографии. Специально для этого объявлен фотоконкурс «Удачный кадр».

Ну а для тех, кто неопытен в уходе за виноградом, а также плодовыми кустарниками, овощами, ягодами и цветами, программа «Увлеченные дачники» на радио «ГУБЕРНИЯ» даст практические советы, как ухаживать, холить и лелеять все то, что растет на дачном участке. А для отдыха и во время работы на грядках на радио звучит много музыки 90-х и 2000-х годов, последние новости каждые полчаса и программы с интересными гостями.

Радио «ГУБЕРНИЯ» — это музыкально-информационная радиостанция с круглосуточным вещанием на всей территории Самарской области, включая самые отдаленные сельские поселения. Зоны вещания:

103,7 FM в Исаклах

107,3 FM в Сергиевске

105,6 FM в Кинель-Черкассах

106,3 FM в Хворостянке

104,5 FM в Нефтегорске

107,0 FM в Большой Глушице

105,5 FM в Кошках

92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске

91,9 FM в Тольятти и Жигулёвске

93,3 FM в Сызрани