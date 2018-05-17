«Долго будете молодиться?»: самолюбование Ирины Агибаловой рассмешило подписчиков

Ирина Агибалова после невероятного преображения стала активно пользоваться Инстаграмом. Окунувшись в жизнь интернет-пространства, женщина переняла некоторые свойственные современным обитателям рунета привычки. Правда, фанатам повадки 54-летней женщины кажутся нелепыми и неподобающими её возрасту.

Ирина Агибалова поделилась очередным видеороликом в своем Инстаграме, спровоцировав подписчиков на бурные обсуждения в комментариях. В видео женщина просто молча сидела в своем автомобиле и снимала себя во время поездки. Конечно, на фоне звучала популярная песня, под которую Ирина Александровна, старательно двигалась. По мнению интернет-пользователей, такое поведение Агибаловой в сети ни что иное, как попытка стать моложе. Ведь тенденция снимать себя в дороге очень распространена среди молодых дам. Обитателям рунета и так смешно наблюдать за этими «кривляниями», а в исполнении 54-летней Ирины они показались им еще более нелепыми.

Подписчики Ирины признались, что она отлично выглядит в свои годы и должна продолжать жить в том же духе, но все же попросили её подумать о своем поведении и начать соответствовать своему возрасту. Ко всему прочему, некоторые не нашли ничего криминального в увиденном и похвалили бабушку троих внуков за то, что она не отстает от моды и идет в ногу со временем. По мнению комментирующих, мужу Агибаловой очень повезло, поэтому, наверняка, он и не думает смотреть в сторону юных красоток. «Долго будете молодиться?» «Ирина, это же смешно выглядит, успокойтесь и будьте собой» «Вы когда были полной, еще до преображение в общем, совершенно иначе себя вели!» «Ой ну прямо любуетесь собой!» «Возьмите зеркало и красуйтесь перед ним, нам это зачем?!»

В общем, большая часть фолловеров единогласно решила, что Агибаловой лучше не снимать видеоролики в машине, а продолжать писать рецепты, которые кажутся им очень даже полезными, да и получается это у нее намного лучше.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) 15 Май 2018 в 3:35 PDT