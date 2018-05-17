Вселяются ли бесы в людей и как правильно сушить зонт

«Вечерка» продолжает рубрику «Хочу все знать». Если у вас есть вопрос, на который вы никак не можете найти ответ, присылайте его на наш электронный адрес vecher@vm.ru. Эксперты ответят вам Существует выражение «в него бес вселился». Действительно ли такое бывает или это просто оборот речи?

Николай Гуськов, пенсионер

Филипп Ильяшенко, заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета:

— В таких первоисточниках, как «Слово Божие», «Евангелие», «Благая Весть» и других, есть указания на людей, которые приходят в некоторое соприкосновение с бесовской силой. Она вселяется в них. Священное Писание пишет об одержимом нечистым духом человеке, который «разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Есть свидетельства того, что один человек мог быть одержим тысячами бесов. Но пастырский опыт гласит, что прежде чем считать что-либо сверхъестественным или думать, что что-то может иметь сверхъестественную природу, нужно все естественные причины отвергнуть. Элементарно человек может быть психически больным, и ему нужно просто таблетки пить.

Подруга посоветовала сушить зонт в раскрытом виде. Насколько это верно и существуют ли вообще правила сушки зонтов?

— То, что мокрый зонт нужно сушить в раскрытом виде, — это миф. На самом деле сушить зонты нужно обязательно в сложенном виде, в противном случае ткань начинает провисать, происходит деформация. Кроме того, аксессуар во время сушки лучше всего подвесить вверх ногами. Сушить зонт, не раскрывая его, предписывают и правила этикета. В общественном месте лучше повесить его сложенным на вешалку. При этом нужно убедиться, что вода не стекает на чужую одежду. В европейских офисах зонты чаще всего просто бросают на пол. Не рекомендуется сушить зонты рядом с батареей — от этого ткань быстро поблекнет. А хранить зонт лучше в специальном чехле, с которым он продается.

Прочитала, что на Солнце исчезают пятна и это может привести к катастрофе. Неужели это так?

Светлана Виденникова, домохозяйка, многодетная мама

Дмитрий Шихов, уфолог:

— Исчезновение пятен на Солнце предшествует его дальнейшему погасанию. Судя по всему, светить звезде осталось немного, всего около 100 лет. У нашей планеты есть внутренний источник тепла, но за счет него Земля сможет существовать лишь короткое время. Так что после угасания светила в течение 12 часов наша планета полностью остынет и станет непригодной для жизни.