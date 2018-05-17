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Вселяются ли бесы в людей и как правильно сушить зонт
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Вселяются ли бесы в людей и как правильно сушить зонт 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерка» продолжает рубрику «Хочу все знать». Если у вас есть вопрос, на который вы никак не можете найти ответ, присылайте его на наш электронный адрес vecher@vm.ru. Эксперты ответят вам  Существует выражение «в него бес вселился». Действительно ли такое бывает или это просто оборот речи?
Николай Гуськов, пенсионер
Филипп Ильяшенко, заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета:
— В таких первоисточниках, как «Слово Божие», «Евангелие», «Благая Весть» и других, есть указания на людей, которые приходят в некоторое соприкосновение с бесовской силой. Она вселяется в них. Священное Писание пишет об одержимом нечистым духом человеке, который «разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Есть свидетельства того, что один человек мог быть одержим тысячами бесов. Но пастырский опыт гласит, что прежде чем считать что-либо сверхъестественным или думать, что что-то может иметь сверхъестественную природу, нужно все естественные причины отвергнуть. Элементарно человек может быть психически больным, и ему нужно просто таблетки пить.
Подруга посоветовала сушить зонт в раскрытом виде. Насколько это верно и существуют ли вообще правила сушки зонтов?
Ольга Архипова, студентка
Алла Иванова, менеджер магазина по продаже зонтов:
— То, что мокрый зонт нужно сушить в раскрытом виде, — это миф. На самом деле сушить зонты нужно обязательно в сложенном виде, в противном случае ткань начинает провисать, происходит деформация. Кроме того, аксессуар во время сушки лучше всего подвесить вверх ногами. Сушить зонт, не раскрывая его, предписывают и правила этикета. В общественном месте лучше повесить его сложенным на вешалку. При этом нужно убедиться, что вода не стекает на чужую одежду. В европейских офисах зонты чаще всего просто бросают на пол. Не рекомендуется сушить зонты рядом с батареей — от этого ткань быстро поблекнет. А хранить зонт лучше в специальном чехле, с которым он продается.
Прочитала, что на Солнце исчезают пятна и это может привести к катастрофе. Неужели это так?
Светлана Виденникова, домохозяйка, многодетная мама
Дмитрий Шихов, уфолог:
— Исчезновение пятен на Солнце предшествует его дальнейшему погасанию. Судя по всему, светить звезде осталось немного, всего около 100 лет. У нашей планеты есть внутренний источник тепла, но за счет него Земля сможет существовать лишь короткое время. Так что после угасания светила в течение 12 часов наша планета полностью остынет и станет непригодной для жизни.
— Человечеству не стоит опасаться грозящей катастрофы в виде потухшего Солнца, поскольку оно может существовать от 10 до 15 миллиардов лет, — считает астрофизик просветительского центра «Космос» Михаил Дегтярев. — Из них прошло только около 5 миллиардов.
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