Россиян все же заставят есть траву

Сегодня Госдума приняла во втором чтении закон о контрсанкциях, но перенесла рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ для проведения дальнейших консультаций с деловым сообществом, а вчера председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «гранью безумия» инициативу депутатов Госдумы о запрете ввоза в Россию лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими санкции. К счастью, главу законопроекта о лекарствах вроде пока исключили, но до конца еще неясно.

У россиян еще свежи в памяти советы вице-спикера Госдумы Петра Толстого лечиться отварами боярышника и коры дуба (вместо дорогих американских лекарств), а также — сенатора от Курганской области Сергея Лисовского , который предлагал совсем незамысловатый способ лечения — аскорбинкой и марганцовкой. В этой связи вспоминается более радикальное заявление мэра Вологды Евгения Шулепова , подбадривавшего в свое время россиян тем, что весной «пойдет крапива, и будет легче»: надо, мол, «помочь населению пережить тяжелое время». Дескать, ешьте траву — она (крапива то есть) полезна и питательна. Но самым честным в вопросе просвещения соотечественников относительно здорового питания был депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер — он без иносказаний и обиняков, по-простецки предложил землякам «задуматься о собственном здоровье — поменьше питаться, например».

«Мне мое здоровье дороже»

А как простые россияне отреагировали на инициативу слуг народа? «Съешь осиновой коры — И взбодришься до поры: Чай, не химия какая, Чай, природные дары!», — метко приводит, например, Коля Николаев цитату Леонида Филатова из его книги «Про Федота-стрельца, удалого молодца». «Он же пошутил, и не на заседании ГД, а на телешоу, — пытается оправдать депутата Екатерина. — Что ж вы так на потомка Льва Николаевича набросились?». «Крайне неудачная шутка (если действительно пошутил)», — отвечает ей пользователь под ником «Давно живу». «Знатно природа отдохнула на однофамильце, — комментирует инициативу единороса Андрей Решетов. — Что-то у этих деятелей шутки кочуют из телешоу прямиком в законопроекты. Поэтому уже не смешно. Служащие, занимающие такие посты, не имеют права публично юморить на такие темы!».

«Я болею диабетом, — признается Сергей Тольков. — Мне сами врачи рекомендовали иностранное лекарство. Правда, я не знаю, кто его производит. И что теперь мне от него отказаться? И не подумаю. Мне мое здоровье дороже. А то ведь на словах все патриоты. А на деле?». «Мне „шутка“ Толстого напомнила „шутку“ Б. Н. Курочкина, ответившего на протесты рабочих Новочеркасска в 1962 году: „Нет денег на пирожки с мясом — ешьте с ливером“», — проводит исторические параллели пользователь histor67. «Толстой явно забыл историю, — вторит ему vla1111111111. — Как-то одна королева сказала: „Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!“. Думайте, господин Толстой! Не надо повторять историю!». «Подождите, скоро предложит лебедой питаться, — резюмирует Виктор Умнов. — А почему нет, Вторую мировую пережили же!».

Другое дело — морская капуста

Хотя последний комментарий скорей подойдет к высказыванию мэра Вологды Евгения Шулепова о крапиве. Или к предложению Ильи Гаффнера «поменьше питаться». Тем не менее, слуги народа и чиновники иногда вносят или поддерживают весьма дельные предложения. Именно такую инициативу ученых поддержали власти Камчатки — питаться травою. Не простой травою, а морскою. На прошлой неделе, например, ученые из Камчатского государственного технического университета представили целый перечень из тридцати видов продукции, сырьем для изготовления которой послужила морская капуста — ламинария. То есть обычные водоросли.

Так, общественности были презентованы чипсы, роллы, кондитерские, макаронные и хлебобулочные изделия, а также сублимированные супы и прочие продукты питания, даже коктейли и соки. Кроме того, ученые представили сделанные из морских водорослей косметические товары и фармацевтические средства. Все это, как оказалось, было изготовлено из продуктов первичной переработки морской капусты — микронизированной пудры, муки, крупки, гелей и сухой ламинарии. Эти разработки специалистов университета являются поистине инновационными. И неудивительно, что руководство краевой администрации с удовольствием поддержало эту инициативу ученых. Тем более, что регион обладает неисчерпаемым ресурсом этого биоматериала: у берегов Камчатки сосредоточены огромные запасы морской капусты — целые водорослевые леса или, как этот ресурс еще называют, — настоящий «пояс ламинарий».

Примечательно, что до последнего времени на водоросли, по большому счету, никто не обращал серьезного внимания. Весь интерес сводился к разговорам и обсуждениям, что неплохо бы использовать этот биоматериал на благо народного хозяйства и в пищу. Исключение составляет Япония, которая уже не первый год ведет переговоры с российской стороной о добыче ламинарии в промышленных масштабах (кстати, в Стране Восходящего Солнца морскую капусту дарят даже на свадьбу). Тем не менее, инициатива ученых КамчатГТУ является настоящим прорывом. Ведь запасов ламинарии в Беринговом и Охотском (не считая Японского) морях хватит, чтобы накормить население всей России. Причем, морская капуста — это действительно вкусный и полезный продукт, который к тому же обладает уникальными питательными и лечебными свойствами и содержит большое количество марко— и микроэлементов.

В ее состав входят необходимые для человеческого организма йод, магний, калий, фосфор, цинк, кальций, железо, марганец, а также ванадий, натрий, кремний, молибден, кобальт, никель и другие полезные вещества и элементы. Листья ламинарии используют, например, в качестве исходного материала для процедуры обертывания, из них делают разнообразные лекарственные настои и мази. Достаточно принимать в день всего 30-40 граммов свежей ламинарии сахаристой или пальчаторассеченной (разновидности морской капусты), чтобы восполнить суточную норму йода в организме. Полезна она и людям, страдающим хроническим расстройством работы кишечника (при запорах и коликах), атеросклерозом, для профилактики зоба и так далее. Также ламинария содержит витамины, минеральные соли, полисахариды (например, соли альгиновой кислоты) и даже белковые вещества.

О вкусной и здоровой пище

Кроме того, морскую капусту можно использовать в качестве удобрений и биотоплива: из ламинарии, например, можно получить как биогаз, так и биоэтанол. А перемолотые в мелкую фракцию и высушенные водоросли являются хорошим материалом для фильтров, способных очищать воду от тяжелых металлов. Причем, такие наполнители действуют намного эффективнее традиционного активированного угля. Но самое очевидное применение ламинарий (класса бурых морских водорослей), как показала практика еще советских времен, — это употребление в пищу. Именно под названием «морская капуста» мы и знаем это растение, распространенное (в наших территориальных водах), как правило, в южных частях Охотского и Японского морей (ламинария японская). А также в Карском и Белом морях (сахаристая и пальчаторассеченная). Вообще, различают порядка тридцати видов ламинарий, и большинство из них являются съедобными.

Кстати, разработка запасов морской капусты и употребление ее в пищу, как нельзя лучше, вписывается в новый тренд правительства РФ , в частности — российского Минздрава , специалисты которого на этой неделе призвали создавать позитивную рекламу здорового питания. Делается это в рамках информационно-коммуникационной кампании национального приоритетного проекта «Здоровье». «Тема здорового образа жизни овладела и населением в целом, и научной общественностью, и чиновниками, и администраторами, и работодателями», — считает главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов

Главное, чтобы нам при этом и в самом деле не пришлось лечиться аскорбинкой с марганцовкой и настоями дуба с боярышником, а также есть крапиву, лебеду и прочие, в общем-то, вполне съедобные, но отнюдь не деликатесные продукты питания.

Новости здоровья: Правильный завтрак повышает успеваемость школьников