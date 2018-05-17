Жительница Башкирии 23 года искала сына, не зная, что он похоронен на Урале — как герой

Зайтуна Амикасова 23 года не знала, что её сын погиб в Чечне. Он пропал в 1995-м, не давал никаких вестей о себе. А она жила в башкирской деревне, в 350 километрах от Уфы, не зная о судьбе сына. Ждала, что вернётся. Наконец узнала правду.

Мать героя нашла жительница Сосьвы Ирина Петрова , директор центра социального обслуживания населения. Когда мы позвонили ей в Сосьву, то она отреагировала неожиданно: неофициально, не по-чиновничьи.

— Для меня это очень болезненно, — плача, сказала она. — Потому что всё тут… неоднозначно.

23 года за могилой героя чеченской войны Закира Амикасова, похороненного на Сосьвинском кладбище, ухаживали школьники и ветераны-чеченцы. Все были уверены, что родных у Закира нет. Считали, что он детдомовский, знали только, что родом он из Башкирии.

Когда-то Закир проходил срочную службу в Сосьве, был кинологом в военной части, а после службы почти сразу по контракту в 95-м отправился в Чечню. Маме про это он не сообщил — возможно, не хотел расстраивать. Гроб с телом Закира привезли обратно в Сосьву, ведь отправлялся он с Урала. Как получилось, что в документах не было никакой информации о родственниках, — сейчас не выяснить.

— Год назад у нас в комплексном центре соцобслуживания населения прошла реорганизация, нас объединили с Центром ветеранов боевых действий, — рассказывает Ирина Петрова. — И я хотела установить памятную доску на том месте, где родился Закир Амикасов. Мы знали, что он родом из Башкирии. Была информация, что он детдомовский. Стали искать через детские дома. О том, что есть родные, я вообще не знала. Мне помогла газета «Республика Башкортостан» . Именно они нашли мне не детдом, а маму.

Маме Закира Зайтуне сейчас 78 лет. Узнав о сыне, она вместе с дочерью поехала на могилу в Сосьву.

— Вчера сослуживец Закира встретился с его мамой в Екатеринбурге у памятника «Чёрный тюльпан» (имя Закира Амикасова есть на одном из пилонов. — Прим. ред.), — рассказывает Ирина Петрова. — Он рассказал, как погиб её сын. Был взрыв на бензовозе. Потом мы попрощались, она уехала домой, в Башкирию. Я пока эту историю не оставляю, нужно установить памятную доску на том доме в Башкирии, где он жил, и маме положены меры социальной поддержки, нужно помочь ей оформить.