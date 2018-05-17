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Жительница Башкирии 23 года искала сына, не зная, что он похоронен на Урале — как герой
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Жительница Башкирии 23 года искала сына, не зная, что он похоронен на Урале — как герой 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Зайтуна Амикасова 23 года не знала, что её сын погиб в Чечне. Он пропал в 1995-м, не давал никаких вестей о себе. А она жила в башкирской деревне, в 350 километрах от Уфы, не зная о судьбе сына. Ждала, что вернётся. Наконец узнала правду.
Мать героя нашла жительница Сосьвы Ирина Петрова, директор центра социального обслуживания населения. Когда мы позвонили ей в Сосьву, то она отреагировала неожиданно: неофициально, не по-чиновничьи.
— Для меня это очень болезненно, — плача, сказала она. — Потому что всё тут… неоднозначно.
23 года за могилой героя чеченской войны Закира Амикасова, похороненного на Сосьвинском кладбище, ухаживали школьники и ветераны-чеченцы. Все были уверены, что родных у Закира нет. Считали, что он детдомовский, знали только, что родом он из Башкирии.
Когда-то Закир проходил срочную службу в Сосьве, был кинологом в военной части, а после службы почти сразу по контракту в 95-м отправился в Чечню. Маме про это он не сообщил — возможно, не хотел расстраивать. Гроб с телом Закира привезли обратно в Сосьву, ведь отправлялся он с Урала. Как получилось, что в документах не было никакой информации о родственниках, — сейчас не выяснить.
— Год назад у нас в комплексном центре соцобслуживания населения прошла реорганизация, нас объединили с Центром ветеранов боевых действий, — рассказывает Ирина Петрова. — И я хотела установить памятную доску на том месте, где родился Закир Амикасов. Мы знали, что он родом из Башкирии. Была информация, что он детдомовский. Стали искать через детские дома. О том, что есть родные, я вообще не знала. Мне помогла газета «Республика Башкортостан». Именно они нашли мне не детдом, а маму.
Маме Закира Зайтуне сейчас 78 лет. Узнав о сыне, она вместе с дочерью поехала на могилу в Сосьву.
— Вчера сослуживец Закира встретился с его мамой в Екатеринбурге у памятника «Чёрный тюльпан» (имя Закира Амикасова есть на одном из пилонов. — Прим. ред.), — рассказывает Ирина Петрова. — Он рассказал, как погиб её сын. Был взрыв на бензовозе. Потом мы попрощались, она уехала домой, в Башкирию. Я пока эту историю не оставляю, нужно установить памятную доску на том доме в Башкирии, где он жил, и маме положены меры социальной поддержки, нужно помочь ей оформить.
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