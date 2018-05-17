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Эшли Грэм, Дженнифер Лопес и еще 7 звёзд, которым советовали похудеть
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Эшли Грэм, Дженнифер Лопес и еще 7 звёзд, которым советовали похудеть 

Журнал ОК! 1 час назад
В мире, где правят глянцевые картинки, а одна из самых востребованных моделей — это очень худая Кайя Гербер, довольно сложно жить и не получать советов, как сделать себя лучше. Первое, что многие рекомендуют делать на пути к «идеальной» красоте — это, конечно же, сбросить лишний вес. Знаменитые актрисы, модели и не только рассказали, как борются с подобными непрошеными советами.
Дженнифер Лопес
В интервью журналу InStyle певица рассказала, что в начале карьеры влиятельные люди из шоу-бизнеса часто говорили ей, чтобы она села на диету. Однако Лопес не расстраивалась и смогла без их советов достичь вершины успеха.
Меня совсем не беспокоило, что они говорили, но таких советов было много. В какой-то момент я начала отвечать: «Это я. У меня такие формы и я не вижу в этом ничего плохого. И до сих пор так считаю».
Фотография: Legion-Media Дженнифер Лопес
Дженнифер Лоуренс
Голливудская актриса откровенно рассказала, что несколько лет назад ей пригрозили увольнением, если она не приведёт своё тело в порядок. Но, как мы знаем, Лоуренс палец в рот не клади.
Если хоть кто-то даже прошепчет мне слово «диета», я жёстко пошлю его в одно место.
Дженнифер Лоуренс
Карли Клосс
И модели тоже подвергаются критике: «Меня назвали толстой и тощей в один день», — смеясь рассказала Карли, добавив, что у нее никогда не было комплексов по поводу своего веса, потому что главное для неё — это здоровье.
Я не собираюсь никому нравиться, кроме себя.
Фотография: Legion-Media Карли Клосс
Эшли Грэм
«На моём пути было много агентств, которые говорили мне похудеть», — призналась модель plus-size.
Однажды мне кинули деньги в лицо со словами: «Если ты скинешь больше килограммов, ты сможешь заработать намного больше». Но это не стало мотивацией для меня.
Фотография: Legion-Media Эшли Грэм
Хлое Кардашьян
Младшая из сестёр Кардашьян смогла выдержать (и продолжает это делать) неоднократные нападки в адрес её форм.
Я даже и не осознавала, что являюсь «толстой сестрой» пока наше шоу не стало популярным. Пресса дала мне такое «звание».
Хлое Кардашьян
Кортни Кардашьян
Критикуют звёзд не только агентства и «большие дяди», но и близкие люди. Кортни, например, получила совет сбросить кило спустя пару месяцев после рождения ребёнка от своего тогда ещё мужа Скотта Дисика. Вместо того, чтобы поддержать мать своего ребенка, Скотт сказал: «можешь уже быстрее сбросить лишние килограммы».
Фотография: Legion-Media Кортни Кардашьян
Келли Кларксон
После рождения дочки, Келли столкнулась с массовой критикой в соцсетях. Подключилась к пользователям и британская журналистка Кэти Хопкинс, которая написала в своем блоге: «Господи, что случилось с Келли Кларксон? Она что съела всех своих бэк-вокалистов?». Певица не стала молчать:
Она даже не знает меня. Я превосходна! И меня это не волнует. Это свободный мир. Меня никогда не заботило, что обо мне думают люди. Важно, что я счастлива и чувствую себя уверенно.
Фотография: Legion-Media Келли Кларксон
Тайра Бэнкс
В 2007 году супермодель рассказала, что было время, когда её агентство распечатывало и давало ей списки дизайнеров, которые «не хотели печатать Тайру из-за больших бёдер». Сначала Бэнкс обижалась и расстраивалась, но вскоре поняла, что у неё соблазнительные формы, которые могут понравиться другим агентствам.
Фотография: Legion-Media Тайра Бэнкс
Кэрри Фишер
Оказывается, давление может продолжаться и после того, как звезда заслужила звание «легенда». Легендарная актриса Фишер сказала, что её просили сбросить около 15 килограммов для роли принцессы Леи в «Звездных войнах».
Они не хотели нанимать всю меня. Ничего не изменилось. Миром правит внешний вид и вес.
Фотография: Legion-Media Кэрри Фишер
Журнал ОК!: последние новости
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Женский форум
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