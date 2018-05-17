3 главные ошибки, которые совершают девушки в браке

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Порой мужчина начинает гаснуть на глазах просто потому, что как раньше уже не будет, и он это всеми фибрами осознает. Раньше она звонила ему тысячу и еще сто пятьдесят раз, чтобы успеть разогреть ужин точь-в-точь к минуте его прихода, висла на шее с порога, садилась напротив и, пока он с аппетитом глотал эти с любовью приготовленные углеводы, рассказывала ему про свой день. Раньше были важны любые мелочи, касаемые его — самого бесценного человека на земле: ел ли в обед или опять заработался и забил на порцию калорий, оценил ли босс тот самый важный проект, неужели с оторванной пуговицей он ходил целый день, потому что забыл вчера об этом сказать…

А теперь любимая у порога встречает только, чтобы забрать собственный заказ продуктов из магазина, может фыркнуть, что сам виноват, что задержался, — ешь теперь холодный ужин. Она больше не станет его слушать и спрашивать, потому как ей самой от него внимания недостает. Потому что она целый день занималась детьми да квартиру начищала. По итогу оба черствеют, толстеют, ищут флирт на стороне, дуются, обижаются, как дети, не поделившие ведерко в песочнице, и оттого еще больше друг от друга отдаляются.

Виноваты, разумеется, оба, и о его вине мы еще поговорим. А пока давайте обсудим самые распространенные ошибки, которые совершаем мы, девушки, в браке.

Ошибка № 1: ставить детей на первое место

Ждали вместе, хотели оба, ладошки на животе складывали и улыбались, когда получали ответные толчки. Первым шагам и зубам выпавшим радовались, с коляской на шашлыки выезжали, и даже бессонные ночи и шестиразовое ночное кормление не раздражало. Но потом она вдруг встала на опасную тропу «яжемать», превратив ребенка в центр вселенной, а супруг как-то незаметно отстранился, постепенно превращаясь для нее в главный раздражающий фактор. Почему? Да потому что на работе торчит и «ничего» не делает по дому, пока она как белка в колесе: целый день ни присесть, ни вздремнуть. И вечером, как только мужчина касается подошвами порога, он уже виноват везде и всюду.

Еще один вариант — мать-наседка. Такой курочке вообще все равно, где ее муж, обедал ли сегодня или каких-то глупостей опять от нее требует. Одним словом, почти по барабану. Ее вечная непроходимая головная боль — дети: где они, с кем, а точно ли в школу ушли, а нормальные ли родители у этой странной Маши, с которой подружилась дочь, и где купить такие же белые колготки в сердечко, но подешевле.

Ошибка № 2: кардинально менять образ жизни

Нет печальнее картины, чем замужняя девушка с поварешкой в руке, которая ежедневно переживает за судьбу Хуаниты и Педро и больше не интересуется ничем. Но и хобби, которое волной накрывает всю вашу жизнь, а заодно и жизни всего вашего семейства, ничем не лучше. Достаточно посмотреть, как меняется мировоззрение спортсменов, когда они начинают добиваться хороших результатов: спорт, режим и правильное питание становятся единственной отправной точкой любого поступка и действия. И хорошо, если глобальная проблема для окружающих — это только усталость от аромата вареной курицы на весь офис. Так есть же еще непрекращающиеся комментарии в адрес других вроде: «Фу, Светочка, неужели ты съешь эту холестериновую котлетку?!» Дышать рядом с такими людьми очень и очень сложно!

И если чем-то таким увлеклась жена и мама, перекрытие клапана с кислородом почувствуют абсолютно все члены семьи. Ну а в первую очередь, конечно, мужчина, когда вместо запеченной буженины ему подадут несоленую индейку на пару с сельдереем, начнут активно хлопать по животу и театрально, но искусственно падать в обморок от увиденных складок, как у червячка. Некоторые девушки идут еще дальше: требуют выкинуть из дома все хайтековское стекло с железом, сменив его на деревянную плетеную мебель, устлать коридоры вязаными «бабушкиными» пледами пестрых расцветок, а заодно достать граммофон или старые пластинки, потому как антуражно. Такими безумными переменами должны увлечься оба, в противном случае можно нарушить границы другого человека, который морально не готов к таким переменам в своей жизни. Не нужно заставлять близкого человека насильно подчиняться, меняться «к лучшему» или скрываться за углом, молча поедая бигмак, потому что рядом с вами уже за такое по башне получить можно.

Ошибка № 3: терять лицо

В прямом и переносном смыслах. Конечно, мы все не молодеем и по желанию не худеем, но прикрываться одеялом «яжематерей» или возрастом, с удовольствием уплетая булочки на завтрак, — это преступление против самой себя. «Инстаграм» знает мамочек двух-трех карапузов с животом площе, чем у той, что еще не познала радость материнства, просто потому что они следуют правилам здорового питания, не забывая бывать на беговой дорожке. Это ведь куда эффективнее громогласных демагогий о широких костях и обязательств с мужской стороны любить всегда такой, какая ты есть или скоро будешь.

В противовес вышесказанному эксперименты с пластическими операциями и косметическими исправлениями также не всегда подчеркивают женскую красоту. Одно дело исправлять грудь после кормления малыша, совсем другое — выпиливать инопланетно крохотный нос, рисовать цыганские широкие брови, которые без мейка режут лицо пополам, и закатывать губы в пельмени так, что к привычным их формам уже невозможно вернуться. Как ни крути, мера и гармония во всем ценится больше всего, в особенности когда делишь эту жизнь с близким человеком.

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