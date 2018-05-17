Цывина так и не пережила смерть мужа и пристрастилась к алкоголю

Teleprogramma.pro уже сообщала, что 54-летняя Ирина Цывина закрутила роман с Денисом Сердюковым , который младше актрисы аж на 20 лет. В прошлом выпуске ток-шоу «Прямой эфир» знаменитость рассказывала, что очень счастлива в новых отношениях и даже хочет родить своему избраннику ребенка. Спустя несколько недель семейная идиллия, увы, разрушилась. Сердюков сбежал от Цывиной, а Ирина пристрастилась к спиртному. Лишь благодаря Андрею Малахову и редактором его программы актрису удалось спасти от гибели.

К слову, сама Цывина опасной зависимости не признает. Актриса утверждает, что не переносит алкоголь, а столь плачевное ее состояние — результат порчи. «Меня как будто кто-то сглазил. Это напоминает порчу», — заявила Ирина, а в этот момент на экране показали, где непричесанная и замученная женщина требует коньяк.

Вот так сейчас выглядит Ирина Цывина/Фото: кадр из передачи

В студии также появился молодой возлюбленный Ирины. Денис рассказал, что не сбегал от актрисы, а вышел через окно, чтобы ее не будить. На вопрос о том, почему мужчина не появлялся в квартире возлюбленной три недели, Сердюков ответил, что не хотел тревожить любимую женщину. «В один день произошла уникальная ситуация, просто парадоксальная. Ира изменилась в корне. Она сказала, что не хочет меня видеть и общаться. У нее изменились взгляд и поведение. Из заботливой женщины она стала совершенно другим человеком… Я не знаю, как это объяснить», — заявил Сердюков.

Денис Сердюков бросил Ирину Цывину спустя три недели/Фото: кадр из передачи

Высказал свою точку зрения на происходящее и сын знаменитости. Евгений Благонравов уверен, что маму нужно спасать. По мнению молодого человека, его родительница так и не смогла пережить смерть отца, а алкоголь стал для нее своеобразным антидепрессантом. «Я хочу, чтобы мама выздоровела. Чтобы ее вылечили, вытащили из этого состояния. Тут уже надо нам всем вместе собраться и помочь», — высказался Благонравов.

В ответ Цывина призналась, что у нее действительно была депрессия, которую она давно преодолела и сейчас в помощи посторонних не нуждается. «Я очень устала в психологическом плане, проходить реабилитацию по несколько месяцев я не могу, сейчас много планов, съемок, дел», — отказалась от лечения в клинике Ирина.