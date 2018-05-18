26 мая в Косино-Ухтомском районе проведут уже традиционный Фримаркет

26 мая на бульваре Кожухово вновь состоится Фримаркет. Он обрел популярность среди жителей Восточного округа. Всех желающих приглашают к участию.

Все уже знают, что Фримаркет дает возможность поменять надоевшие вещи, которые, естественно, находятся в нормальном состоянии на другие. Чистые, выглаженные вещи, обувь, игрушки приносят на улицу Святоозерскую, 21 уже с 14 мая. Прием ведется с 15.00 до 17.00. Обновить свой гардероб можно будет 26 мая.

Отметим, что вещи, не нашедшие себе новых хозяев, пойдут в приют для животных.

Кроме того, в день проведения Фримаркета запланировано проведение экологической игры — плоггинга. Команды-участницы будут собирать мусор на бегу. Также продолжится акция «добрые крышечки».

Еще на бульваре установят контейнера для раздельного сбора мусора. Прошлый сбор отходов показал, что жители готовы к этому. Стекло, бумагу и пластик несли не только кожуховцы, но и соседние районы.